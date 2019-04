Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de joi, 11 aprilie 2019, horoscop prezentat de...

- HOROSCOP BERBEC. Pentru saptamana urmatoare berbecii trebuie sa munceasca mult, mai ales marți și miercuri. E luna plina joi și intereseaza direct mai ales in ceea ce privește relațiile. Berbecii sunt foarte atenți la munca, dar și in parteneriate. Vor sa iși impuna opinia. HOROSOCP TAUR.…

- Horoscop 5 martie 2019! Acești nativi nu se simt in apele lor in ultima perioada și sunt lipsiți de energie. Tot ce trebuie sa faca este sa fie atenți la ceea ce consuma. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi importante pentru fiecare zodie in parte.

- BERBEC 21.03-20.04: Va faceti planuri pentru cariera dumneavoastra sau efectuati noi studii care v-ar putea stimula profesia. Fireste ca aveti energia necesara pentru a duce la bun sfarsit aceste lucruri, dar nu uitati sa fiti atenti si cu ceilalti. TAUR 21.04-21.05: Planetele va incurajeaza…

- Horoscop joi 24 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 24 ianuarie 2019 - Berbec: S-ar putea sa te surprinda unul sau mai mulți prieteni cu propunerile și ideile lor. Cel mai bun lucru pe care il poți face este sa fii atent la acești oameni care te…

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 ianuarie - 3 februarie. O saptamana plina de provocari. PREVIZIUNILE RUNELOR HOROSCOP. Berbec - da lovitura. Salt rapid, calitativ, primește recompense pentru munca sa. HOROSCOP. Taur - o saptamana in care este la mana Domnului. Este o nebuloasa in capul sau.…

- HOROSCOP.Saptamana incepe cu o luna in Scorpion. Luni și marți sunt zile bune pentru a identifica sursele de bani și prosperitate. Putem identifica fisurile prin care se scurg banii sau sanatatea noastra. Luna in scadere, ne ajuta sa eliminam franele, blocajele și chiar kilogramele in plus. …

- HOROSCOP 18 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Se pare ca iti propui activitati linistite, departe de ceilalti si de zgomotul cotidian. Traversezi o perioada in care esti discret, meditativ si dornic de a sta de vorba doar cu tine. Astazi, sufletului tau ii poate parea dificil…