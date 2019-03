Stiri pe aceeasi tema

- ANAF nu va mai publica restanțele fiscale ale persoanelor fizice, au anunțat reprezentanții instituției. Ministrul Teodorovici a explicat ca este mai importanta recuperarea restanțelor decat expunerea contribuabililor. ”Ne dorim un climat fiscal echitabil fundamentat pe incredere reciproca, atat de…

- Ministrul de aparare Gabriel Les s a intalnit cu caporalul Danut Albu, presedintele Ligii Militarilor Profesionisti, cat si cu dr. Anatoli Eugen Covaleov, managerul Spitalului Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie SCRMFB din Eforie Nord. Au discutat despre un proiect de colaborare, care…

- Cabinele aerodinamice pentru camioane, mai sigure si mai eficiente din punct de vedere energetic, pot fi introduse pe piata incepand cu 1 septembrie 2020, informeaza Ministerul Transporturilor. "Astazi, Comitetul Reprezentantilor Permanenti al Consiliului a confirmat acordul provizoriu dintre…

- HOROSCOP.Saptamana incepe cu o luna in Scorpion. Luni și marți sunt zile bune pentru a identifica sursele de bani și prosperitate. Putem identifica fisurile prin care se scurg banii sau sanatatea noastra. Luna in scadere, ne ajuta sa eliminam franele, blocajele și chiar kilogramele in plus. …

- HOROSCOP BERBEC - o saptamana foarte importanta inca din primele zile, fac o sforțare, sparg o bariera, in orice caz sunt hotarați sa ia o decizie importanta. Pot exista suparari sau scantei in urma unor discuții cu prieteni sau șefii. Iși susțin cu argumente demersurile și pot realiza lucruri mari,…

- Weekendul a inceput cu o schimbare importanta mai ales pentru unele zodii! Exista nativi care astazi vor primi o veste importanta, dar sunt și zodii care astazi sunt parasiți de persoana iubita și raman singuri!

- Horoscopul dragostei din 6 ianuarie: se anunța o zi cu emoții puternice în plan sentimental. Unele zodii vor avea și ocazia unei revederi placute. Iata previziunile zilei în plan sentimental pentru toate zodiile: Horoscop Berbec BERBECII au ceva probleme cu…