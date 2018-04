Horoscop Astrocafe.ro pentru săptămâna 2-8 aprilie 2018. Previziuni pentru toate zodiile Berbec

Accentul saptamanii se va afla pe segmentul financiar, in speța pe situația banilor și bunurilor comune cu alții. Apar șanse deosebite de a analiza obiectiv acest segment de viața și activitate. Sunt posibile caștiguri de la și prin alții, lamuriri și rezolvari financiare surprinzatoare, dar și aflarea unor detalii bine ascunse mai demult. Incepand de miercuri și pana la finele saptamanii este rost de calatorii, dialoguri cu persoane aflate in strainatate, insa te poți gandi și la abordarea unor studii personale sau profesionale. Evenimente sociale cu multa lume. Taur

Saptamana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

