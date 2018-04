HOROSCOP APRILIE: Zodiile care au şanse mari să ia potul cel mare la loto în aceasta lună Daca pentru multe persoane luna aprilie aduce odata cu ea și o serie de cheltuieli, pregatirile pentru Paște fiind in toi, exista cațiva nativi care au mari șanse sa caștige la loto in aceasta perioada, ceea ce inseamna ca nu vor intampina dificultați pe plan material, scrie avantaje.ro. Zodiile care au șanse mari sa caștige la loto in luna aprilie luna aprilie, trei zodii nu vor avea deloc grija banilor. Acestor nativi nu le va fi deloc greu sa faca rost de bani in aceasta perioada, mai ales ca nu va fi nevoie sa depuna eforturi prea mari. Pot fi considerați norocoșii zodiacului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova susține ca este regretabil ca Partidul Acțiune și Solidaritate a hotarat sa susțina candidatura liderului Platformei Demnitate și Adevar la funcția de primar al municipiului Chișinau, dar fiind faptul, ca potrivit sondajelor Maia Sandu ar avea mai mari șanse de caștig.

- LOTO. Duminica 8 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Joi, 5 aprilie a.c., nu vor avea loc trageri loto. LOTO Pentru…

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Anul 2018 este anul marilor transformari în aproape toate sectoarele vieții. Unele zodii vor fi favorizate pe sectorul carierei, altele – pe cel sentimental, altele – pe cel financiar.

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in contextul sarbatorilor pascale. Astfel, vineri, 6 aprilie a.c., sambata 7 aprilie a.c. și luni 9 aprilie…

- Previziuni Urania pentru perioada 31 martie – 6 aprilie 2018. Luna Plina in Balanța. Berbec Intre 31 martie și inceputul zilei de 2 aprilie, condiții astrale care alimenteaza disputele, nervozitatea, intoleranța și incapacitatea de a asculta sau accepta punctul de vedere al celuilalt. Ambiții și chef…

- BALANTA Balanta tinde sa fie extrem de sarcastica si ii place sa spuna povesti care sa se termine cu hohote de ras. Nu vei putea sa o mai opresti odata ce a inceput sa povesteasca o amintire haioasa. SCORPION Scorpionul iubeste sarcasmul. El va avea intotdeauna…

- Horoscopul primaverii. Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu.Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta,…

- Balanta Balantele au un simt al umorului special si te vor face sa treci peste toate problemele. Impreuna aveti parte de momente unice si de clipe extrem de frumoase. O persoana nascuta in Balanta iti va oferi intotdeauna cele mai bune sfaturi. Sagetator Sagetatorii au…

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de...

- Previziuni karmice 26 martie – 1 aprilie 2018 pentru fiecare zodie ZODIILE DE AER Gemenii se indragostesc și vor face tot posibilul sa "coaca" o relație stabila și sigura. E o perioada plina de frumos pentru sufletul lor. Balanțele au parte de situații care mai de care mai interesante…

- Balanta Acesti nativi muncesc de zor si sunt implicati in numeroase proiecte. In viitorul apropiat vor avea parte de castiguri, caci efortul lor va fi recompensat. Se vor bucura de succes si vor castiga usor de sume de bani mari, scrie spynews.ro. Citeste si Horoscop Adrian Bunea.…

- Previziuni karmice 21 – 25 martie 2018:ZODIILE DE APA Racii au nevoie de sprijin emoțional pentru ca vor fi loviți din toate parțile și ei simt deja niște energii negative. Scorpionii se mai tempereaza, debordeaza de energie și sunt extrem de implicați sufletește in tot ce iși…

- Previziuni karmice 19 – 25 martie 2018:ZODIILE DE APA Racii au nevoie de sprijin emoțional pentru ca vor fi loviți din toate parțile și ei simt deja niște energii negative. Scorpionii se mai tempereaza, debordeaza de energie și sunt extrem de implicați sufletește in tot ce iși…

- ZODIILE DE AER Gemenii intra intr-un joc din care nu vor ieși cu imaginea tocmai intacta. Au parte de multe surprize din punct de vedere sentimental și trebuie sa se pregateasca pentru o noua perioada infloritoare in viața lor. Balanțele se gandesc serios la ce au de facut pentru a…

- Horoscopul primaverii. Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta,…

- Partea financiara este interesanta pentru multi oameni si horoscopul banilor iti poate dezvalui din punct de vedere astral daca vei castiga bani usor sau daca, dimpotriva, o sa te lupti tot timpul sa supravietuiesti financiar. Horoscopul banilor: cele mai bogate zodii: zodia Leu Persoanele…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- Previziuni karmice 5 – 11 martie 2018 pentru fiecare zodieZODIILE DE AER Gemenii au parte de tot ce iși doresc in aceasta perioada. Trebuie sa fie extrem de atenți totuși la ce contracte semneaza pentru ca pot fi dați peste cap de anumite clauze. Balanțele au o karma destul…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Horoscop 3 martie 2018. Balanta se risca la o calatorie cu final neasteptat, iar Scorpionul primeste o suma de bani uriasa în cont, dar trebuie sa fie foarte precaut pe ce cheltuie banii.

- Martie le va aduce anumitor zodii mai mulți bani in cont, dar in timp ce unii vor fi nevoiți sa munceasca puțin mai mult pentru a-i obține, alții vor avea norocul de partea lor și pot obține sume mari de bani de pe urma jocurilor de noroc. Zodiile care au șanse sa caștige la loto in martie 1.…

- Martie le va aduce anumitor zodii mai mulți bani in cont, dar in timp ce unii vor fi nevoiți sa munceasca puțin mai mult pentru a-i obține, alții vor avea norocul de partea lor și pot obține sume mari de bani de pe urma jocurilor de noroc. Iata cine are sanse serioase sa castige la LOTO:

- Marțișorul potrivit pentru zodiile de apa Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de mult noroc. Prin urmare, marțițorul potrivit acestor zodii este trifoiul cu patru foi. Acești nativi au tot timpul nevoie de un imbold, de un dram de noroc oricat de mult ar munci și iși dau seama de…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Previziuni karmice 19 – 25 februarie 2018ZODIILE DE FOC Berbecii au de facut anumite investigații pentru a afla adevaruri care ii vizeaza direct. Trebuie sa se concentreze cu maxima atenție asupra profesiei. Sagetatorii și Leii au o saptamana de foc. Vor fi suprasolicitați, vor trebui…

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- BERBEC: Este momentul a acești nativi sa dea mai multa dovada de maturitate. Berbecii vor da peste o situație dificila și ar trebui sa o trateze cu seriozitate și sa lase amuzamentul și glumele. TAUR: Acești nativi au ajuns la fundul sacului și ar trebui sa faca ceva in acest…

- Cand Venus, planeta Iubirii, se afla in zodia Pești: visam la o iubire ca in filme; suntem mai romantici și mai sensibili; trecem peste prejudecați sau “bariere” sociale, culturale sau spirituale; ne indragostim de persoane cu probleme, pe care vrem sa le ajutam și pentru care suntem gata sa…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…

- Pe 31 ianuarie are loc un fenomen rar: este prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani . Mai precis, eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va avea loc intr-o zi in care pe cer va fi Luna Albastra. Acest fenomen inedit s-ar mai putea produce tocmai in 2028, anunța Space.com. Zodiile vor fi și…

- BERBEC – are relații complicate cu racul și fecioara Impulsivul berbec va rani mereu orgoliul și delicatețea racului, care aspira la o relație romantica și pasionala. Berbecii nu se potrivesc nici cu fecioarele pentru sunt mult prea impraștiați și grabiți pentru a le fi pe plac. TAUR…

- BERBEC Berbecul este prima dintre zodiile care au cele mai mari șanse sa caștige la loto in februarie 2018. Trebuie menționat insa și faptul ca acești nativi pot obține sume importante de bani și din munca. Au ambiții profesionale mari, iși seteaza obiective dificile, insa contextul astral este de…

- Finalul lunii ianuarie va veni cu o serie de momente placute pentru unele zodii, care vor avea un sfarșit de luna de poveste, scrie estisuperba.ro. Deciziile pe care le vor lua, vor fi decisive și le vor influența lunile urmatoare. Citeste si Horoscop Astrocafe.ro pentru saptamana 22-28 ianuarie…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- 1. Taur Taurii sunt guvernați de Venus, planeta iubirii. Acest lucru il face pe Taur unul dintre cei mai talentați și carismatici iubiți din tot zodiacul. Daca ai ocazia sa petreci macar o noapte cu un barbat Taur, nu o vei uita prea curand și vei fi surprinsa de cat de satisfacatoare va fi.…

- 1. Gemeni Gemenii știu foarte bine cum sa caștige afecțiunea cuiva prin complimentele pe care i le face. Știu intotdeauna ce anume trebuie sa spuna și unde sa se opreasca pentru a obține ceea ce vor. Nu exagereaza cu laudele și cu lingușelile pentru a nu fi prinși cu minciuna de ceilalți.…

- Leu Horoscopul 2018 pentru Leu arata ca anul acesta va actiona ca un val racoritor care va sterge presiunile din anul precedent. Va veti simti mult mai relaxat, deoarece confuzia nesfarsita si tensiunile se estompeaza in cele din urma. Dar trebuie sa va onorati aceste schimbari pozitive…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Se poate spune ca pentru zodiile de aer incepe cel mai greu an. Acești nativi sunt nevoiți sa dea dovada de mai multa maturitate, de mai multa perseverența, de seriozitate cat cuprinde. Gemenii vor avea ocazia sa recunoasca o serie de adevaruri despre problemele lor emoționale și trebuie sa…