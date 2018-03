HOROSCOP APRILIE: Ce spune despre tine zodiacul ţigănesc Cupa (21 ianuarie-19 februarie) Potrivit legendelor țiganești, mirii trebuie sa bea din același pahar, deoarece astfel iși accepta destinul comun, iar legatura dintre cei doi soți va fi mai puternica. Cei nascuți sub acest semn sunt creativi, onești, le place sa-i vada fericiți pe cei din jurul lor. Tanjesc sa intalneasca dragostea adevarata, sunt foarte intuitivi și, in același tip, rebeli, le place sa fie inconjurați de persoane care le impartașesc punctul de vedere și care au aceleași idealuri. Pe de alta parte, le este greu sa duca la final ceea ce și-au propus, deoarece se razgandesc frecvent. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- BERBEC Daca vrei sa ai parte de liniste in aceasta saptamana pe plan sentimental, atunci tine-ti in frau reactiile impulsive. Partenerul tau nu va mai suporta mult timp cicalelile si nemultumirile tale despre orice, asa ca da-ti seama la timp de asta. E momentul sa ii arati ca il si…

- BERBEC: Analizați cu realism ceea ce se intampla in jur. Fiți deschis cu prietenii și lasati secretele deoparte.TAUR: Incercați sa ieșiți din rutina. O petrecere cu prietenii va da culoare acestei zile.GEMENI: Schimbul de pareri cu cei din jur poate fi foarte folositor.

- Horoscop dragoste Berbec "Sunt singur, gata de actiune!". Acesta este motto-ul saptamanii. Hormonii iti cam tropaie, drag Berbec. Zeita iubirii iti face pe plac si iti ofera tot timpul oportunitati. Daca esti deja implicat intr-o relatie, parca-parca se aud clopotele de nunta. Dragostea pluteste…

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Horoscop 8 martie 2018. Leii trebuie sa fie onești cu cei dragi și sa țina cont de ei cand iau decizii. Prin cooperare, lucrurile vor merge mult mai bine Horoscop 8 martie 2018 – Berbec Ai de ales intre a exprima tot ce iți trece prin cap și a face o selecție inteligenta și ințeleapta a cuvintelor,…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- Descopera in articolul de mai in jos care sunt cele 3 zodii care iși cunosc marea dragoste in luna lui Marțișor, scrie realitatea.net.Dragoste in luna lui Marțișor! Pești- Singuratatea pare sa ia sfarșit luna aceasta.

- Balanța și Scorpion Cand acești doi nativi sunt impreuna, romantismul este la superlativ. Balanța este cunoscuta pentru felul ei pasional de a fi, in timp ce nativul Scorpion exceleaza la capitolul cucerire. Amandoi iși cunosc pana și cele mai ascunse dorințe și nu trebuie sa vorbeasca prea mult…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- HOROSCOP BERBEC Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea…

- Povești de dragoste la prima vedere. Premiera la Nationalul clujean Teatrul National din Cluj-Napoca pregateste premiera spectacolului "Povești de dragoste la prima vedere" dupa volumul de proza de Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana Parvulescu, Radu Paraschivescu și Ana Blandiana. Premiera…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Taur Nu ești cea mai romantica persoana, insa iți place sa iți petreci Ziua Indragostiților la inalțime. Ce ai spune de un salt cu parașuta sau de o cina la ultimul etaj al unui bloc? Recunoaște ca situațiile extreme sunt cele mai incitante pentru tine! De asemenea, iți place sa iți surprinzi…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental.1. TaurTaurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie.

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- RAC Dragostea pentru tine este sa fii la fel de relaxata cu el ca atunci cand esti singura. Relaxarea e foarte importanta pentru tine, mai ales ca tu traiesti totul foarte intens. Esti super sentimentala, asa ca cineva care te poate echilibra este cea mai importanta persoana pentru…

- BERBEC Sunteti in forma intelectuala excelenta si aveti idei ingenioase. Intentionati sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar nu aveti inca suficienti bani. Puteti sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca aveti sanse reale sa obtineti suma necesara. TAUR…

- BERBEC Este o zi buna pentru studiu, mai ales in domenii creative, precum si pentru calatorii si comunicare. S-ar putea sa traversati o perioada dificila pe plan financiar, dar perseverenta si optimismul va ajuta sa o depasiti mai usor. Aveti tendinta de a fi foarte activ pe plan social si in relatiile…

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- BERBEC Berbecul munceste mult si isi doreste ca oamenii sa observe realizarile sale, scrie eva.ro. Una dintre cele mai bune intrebari pe care i le poti pune este: Care e cea mai mare realizare a ta de pana acum? Nu numai ca acest lucru ii va da sansa de a se lauda putin, dar poti sa…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- Horoscop 25 ianuarie. Nu va bazați pe intuiție, este recomandarea astrologului. Analizați cu atenție problema și abia apoi luați deciziile, caci altfel riscați sa iscați tensiuni intre cei apropiați.

- Berbec In viziunea ta, a fi curajoasa inseamna a nu-ti fie teama de intuneric, de boala si nici chiar de moarte. Pentru tine, viata se traieste in prezent, doar o singura data, asa ca dai tot ce ai mai bun pentru a trai frumos si bine. Nu te gandesti la consecinte, ci doar ai curajul sa gresesti,…

- BERBEC Vei inceta sa mai fii singura in momentul in care nu vei mai privi o relatie ca pe o sentinta si ca pe sfarsitul distractiei, a vietii spontane. Mai degraba, ar trebui sa incepi sa o vezi ca pe o sansa de a castiga un coechipier si un partener de aventura! TAUR Vei…

- Dragostea este un subiect atât de amplu. Declarații de iubire, cine romantice, promisiuni și... minciuni. Da, minciuni! Fetelor, nu puteți sa spuneți ca nu v-ați mințit partenerul niciodata. O minciuna, fie ea cât de mica, tot ați scapat.

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- HOROSCOP BERBEC Ai o stare ciudata in fata unui nou inceput, de parca nu-ti place ceea ce se prefigureaza la orizont, si te tii cu dintii de lucrurile pe care le cunosti deja. Nu prea isi place noutatea, de aceea preferi sa ramai intr-o zona cu care esti deja familiarizat, dar va trebui totusi…

- Berbec Gandesc mai mult, sunt atente la fiecare amanunt si pragmatice. Sa faca tot posibilul si sa fructifice perioada la maximum, sa finalizeze lucrurile care treneaza de ceva timp si sa semneze contractele pe care le-au discutat inca de acum 3-4 luni, pentru ca le pot aduce stabilitatea financiara…

- Horoscop 12 ianuarie 2018: Configurația astrala a zilei de azi este marcata de cuadratura Venus-Uranus. Balanța va avea o perioada favorabila din toate punctele de vedere însa nu toate zodiile vor avea acest noroc. Iata ce ți-au rezervat astrele pentru astazi!

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- SCORPION Este o luna perfecta pentru aventuri amoroase, insa trebuie sa fii disponibila pentru asta. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa, cu sigurtanta nu e indicat nici cel mai nevinovat flirt. Partenerul tau de viata ar putea sa se simta atat de prost daca observa acest lucru…

- Berbec Sunteți capabile de gesturi nebunesti doar ca sa demonstrați ceea ce simțiți, asa ca nu trebuie sa mire pe nimeni daca joi veți fi epuizate. Aveți succes și sunteți o companie placuta pentru oricine. Va sugerez sa fiți atente la comunicare daca vreți ca bunastarea financiara sa dea roade.…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante, scrie Realitatea.net.