Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de inlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale afecteaza mersul mijloacelor de transport in comun. Traseul Expresului 2 va fi schimbat, iar o pereche de stații va fi suspendata de astazi, 28 martie. Totodata, traficul va fi inchis pe strada Venus din Timișoara. Linia de transport…

- Previziuni astrale zodia Berbec pentru perioada 23-29 martie 2019 Intre 23 și 25 martie dimineața, ingrijorari privitoare la soarta unui caștig sau a unui ajutor ce pare a fi amenințat, de curand sau de mai mult timp, de intențiile incorecte ale unei persoane ori de situațiile care conțin vicii…

- Un barbat in varsta de 88 de ani din municipiul Barlad a fost gasit, vineri, decedat in locuinta sa situata intr-un bloc din municipiul Barlad, cadavrul fiind in stare de putrefactie. "Apartamentul avea usa incuiata si ferestrele asigurate. Reprezentantii ISU au reusit sa patrunda in locuinta,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la semnarea contractului de finantare pentru proiectul "Venus - Impreuna pentru o viata in siguranta", ca in ultima perioada numarul cazurilor de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare.

- Berbec In prima parte a zilei de 2 martie, nativii vor trebui sa-și asume decizii dificile la locul de munca. Context grevant pentru imaginea publica sau pentru simpatia de care ar dori sa se bucure. Stare de iritare și revolta care trebuie controlata mai ales in ipostazele publice. Intre…

- Berbec In prima parte a zilei de 2 martie, nativii vor trebui sa-și asume decizii dificile la locul de munca. Context grevant pentru imaginea publica sau pentru simpatia de care ar dori sa se bucure. Stare de iritare și revolta care trebuie controlata mai ales in ipostazele publice. Intre 2 martie,…

- Dezastru in satul Iurievca din Cimișlia.Lacul din apropierea localitații a fost acoperit de sute de pești morți. Potrivit localnicilor, problema s-a putea agrava odata cu venirea caldurilor, cand vor incepe procesele mai grabite de putrefacție.

- Istoricul medical al lui Vlad Chiriches e o colecție infioratoare de suferinte: de la fracturi și contuzii pana la genunchi facuți praf și hernii de disc. Pe 7 septembrie 2018, in minutul 31 al meciului Romania - Muntenegru (0-0) din Liga Națiunilor, Chiricheș calca stramb pe teren și se prabușea cu…