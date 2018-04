Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop lunar APRILIE 2018. Din punct de vedre astrologic, aceasta luna aprilie este asa cum ii este si reputatia, amestecata, cu de toate, dealtfel asa cum va fi si din punct de vedere meteorologicm dar si al emotiilor sau intamplarilor din viata fiecaruia, gratie influentei astrale. Va exista cate…

- Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare, scrie kudika.ro. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne sa reevaluam diverse situatii si relatii si…

- Pe 31 martie, Luna in Balanța se va opune Soarelui din Berbec, formand a doua luna plina a acestei luni calendaristice. Deci este Luna albastra. Marte și Saturn sunt in conjuncție in Capricorn, iar acestea vor fi cele mai intense zile ale acestei conjuncții. De fapt, intreaga perioada…

- Ultima din zi luna martie ne ofera unul dintre cele mai rare fenomene astronomice, Luna albastra din Balanța. Va fi ultima de acest gen pana in anul 2020. Este un moment special pentru horoscopul lunii martie și iata ce semnificații are el pentru fiecare zodie. Luna albastra apare de obicei la fiecare…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Berbec – Ai rabdare Ca unul dintre cele trei semne de foc, Berbecii te pot rani daca nu sti sa te porti cu ei. Au o temperament rapid, iar furia lor depinde de situatie. Sunt pasionati in legatura cu viata si devin frustrati atunci cand cineva le sta in cale. Citeste si Cea mai stangace…

- Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport…

- Berbec: nebunie, spontaneitate, sinceritate Taur: rafinat, spirit practic, fidelitate Gemeni: cretivitate, deschidere, curiozitate Rac: stabilitate, sensibilitate, perseverența Leu: magnetism, optimism, loialitate Fecioara: logica, implicare, cochetarie Balanța:…

- Duminica, 18 martie, de la ora 18:00, nu ratați o noua ediție a emisiunii „Uranissima”, prezentata de Urania, numai pe Libertatea.ro. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza planetele zodia, a avut prima ediție duminica, 8 octombrie. In fiecare…

- Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia…

- Creatoarea de moda Rita Mureșan a reacționat dupa ce in presa s-a vorbit despre cat de mult s-a ingrașat, atingand suta de kilograme. Rita Mureșan a facut furori in urma cu ani cu frumusețea și cu fizicul ei. Creatoarea de moda a fost chiar și Miss Romania in anii imediat urmatori Revoluției din 1989.…

- Tranformare radicala pentru Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, la un an de la moartea acesteia. Barbatul este tot numai un zambet și iși vede liniștit de viața sa. In data de 14 martie 2017, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața . Interpreta Ileana Ciuculete a…

- Principele Nicolae, nepot Regelui Mihai, a avut prima sa slujba la varsta de 19 ani. Acesta transporta și monta mochete. Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai pe care suveranul l-a renegat , a acordat un interviu pentru publicația Formula As, in care a oferit amanunte despre trecutul sau. Principele…

- Binecunoscutul chef Catalin Scarlatescu și-a spus categoric parerea despre cei care intra in bucatarie și se cred dintr-o data super bucatari. Catalin Scarlatescu, care a slabit enorm de mult in ultima vreme , a vorbit, in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni” de la Antena Stars, despre tot ceea ce presupune…

- Roxana Ciuhulescu a atras toate privirile la cununia sa civila. Vedeta a ales o pereche de incalțaminte atipica pentru un astfel de eveniment. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu , impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu…

- Solista de muzica populara Silvana Riciu a dat jos 11 kilograme in doua luni. Ea a explicat ce anume mananca. Silvana Riciu, care s-a pozat in trecut in costum de baie , este o cunoscuta interpreta de muzica populara de la noi din țara. In ultimii ani, Silvana Riciu a incercat diverse cure de slabire…

- Adela Popescu a marturisit cum a reacționat in momentul in care a aflat ca partenerul ei de viața, Radu Valcan, va sta pentru o perioada mai lunga de timp in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru show-ul Insula Iubirii, pe care il prezinta la Antena 1. Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unor invitați pe care i-a avut la show-ul pe care il prezinta. Absolventa a Facultații de Filologie, Simona Gherghe lucreaza de foarte mulți ani in presa. publicul telespectator o știe din postura de moderatoare a emisiunii…

- Ani de zile a predat și a salvat vieți in zilele grele de garda, dar ieșit la pensie, profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu a primit o suma insignifianta. Viața de medic in Romania nu este deloc una ușoara și nici una rasplatita pe masura. Este și cazul profesorului universitar doctor Alexandru…

- S-a aflat ce salariu are Victor Slav la postul de televiziune Kanal D, acolo unde prezinta un show de noapte alaturi de Andreea Mantea. Anul trecut, Victor Slav l-a inlocuit pe Madalin Ionescu la emisiunea pe care acesta din urma o prezenta la Kanal D. Victor Slav, partenerul de viața al Biancai Dragușanu…

- Un tanar de 17 ani, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani, joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul, elev la Colegiul National Iosif Vulcan, a murit, scrie BIHOREANUL , in jurul orei 21, dupa ce le-a spus parintilor sai ca nu se simte bine,…

- Medicul Radu Zamfir are motive de mandrie. Fiica sa, Lavinia, care este foarte talentata la muzica, are mare concert duminica, 18 martie. De medicul Radu Zamfir a auzit toata Romania, in anul 2014. Este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, in care pilotul Adrian Iovan și…

- Iulia Albu a criticat dur o ținuta pe care Andrea Banica, fosta ei colega de la emisiunea Bravo, ai stil, a purtat-o de curand la un eveniment monden. Fashion-editorul Iulia Albu taie in carne vie atunci cand vine vorba despre look-ul vedetelor care se imbraca nepotrivit, dupa parerea ei, indiferent…

- Andreea Marin a facut o dezvaluire despre ea. Vedeta le-a spus fanilor sai ca a albit inca de pe vremea cand era adolescenta. Andreea Marin, care de curand a vorbit despre o noua sarcina , a inceput sa aiba fire albe de la varsta de 18 ani. Andreea Marin, care traiește o poveste de iubire cu Andrei…

- ”Stramoșii noștri atlanți erau foarte diferiti de omul actual, mai mult decat isi poate imagina cineva ale carui cunostinte se marginesc doar la lumea sensibila. Aceasta deosebire se refera nu numai la aspectul exterior, ci si la facultatile spirituale. Cunoștințele lor tehnice si intreaga lor cultura…

- Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si intunecate. Este momentul in care mergem adanc in noi pentru a ne recunoaste ranile principale si credintele ce ne conduc comportamentul. Este un moment de comuniune, adevar si sinceritate cu noi insine. Este cel mai provocator moment din ciclul…

- Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018. Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Horoscop Mihai Voropchievici martie 2018 Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna de așteptare, un an hotarator sa aiba rabdare, deoarece norocul este doar pentru cei care au rabdare. Gemeni: Sunt schimbatori, sa abordeze toate…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Este o perioada de reflexionare pentru majoritatea semnelor zodiacale. Zodiile de pamant au cele mai multe lucruri de invațat deoarece se vor confrunta cu tot felul de situații din care vor reieși mai puternice. Așadar, Taurii, Capricornii și Fecioarele au toate motivele de bucurie pentru…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Din punct de vedere astrologic, saptamana 19-25 februarie 2018 nu este la fel de bogata in evenimente majore ca saptamanile anterioare, dar diferitele aspecte formate de planete pot aduce schimbari in viața zodiilor. Schimbarile pot sa apara chiar de luni, cand Luna aflata in Berbec ne indeamna…

- BERBEC Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina in loc, mai ales ca, structural, ei nu sunt niște ființe care sa se simta in largul lor in vecinatatea…

- Previziuni astrologice pentru perioada 17-23 februarie. Soarele si Mercur vor intra in aceeasi zi in zodia Pestilor Berbec Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina…

- Horoscopul saptamanii 5-11 februarie 2018 anunța o perioada cu un singur eveniment astrologic important, care va avea loc in weekend. Este vorba de intrarea planetei Venus in zodia Pești, in noaptea dinspre sambata spre duminica. Venus va ramane in semnul Peștilor pana in 7 martie, iar tranzitul…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- Cum este Luna in 31 ianuarie: Luna Plina, in zodia de Foc, Leu; Super Luna, pentru ca se apropie cel mai mult de Pamant, este mult mai stralucitoare și pare cu aproape 20% mai mare. Luna Albastra, pentru ca acesta este termenul folosit pentru situațiile in care, intr-o luna calendaristica,…

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Horoscopul saptamanii 22-28 ianuarie 2018 anunța o perioada in care realismul și responsabilitatea raman principalele coordonate in orice proiect, acțiune sau demers, iar nerespectarea obligațiilor asumate sau a cuvantului dat provoaca schimbari nedorite (in cariera, in relații, in afaceri etc.)…

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018 va fi marcat de 3 evenimente astrale importante: 17 ianuarie: Luna Noua in zodia Capricorn; 18 ianuarie: intrarea planetei Venus in zodia Varsator 20 ianuarie: intrarea Soarelui in zodia Varsator. Fiecare dintre acestea va influența…

- Anul 2018 se anunta unul energic. Conjunctia Marte/Jupiter in Scorpion aduce impliniri pe toate planurile, dar mai ales la capitolul cariera si familie. Soarele, Venus si Pluto in Capricorn tin zodiile cu picioarele pe pamant. Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…