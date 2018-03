Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Parcurgeti o perioada favorabila in plan profesional, care va motiveaza sa munciti intens. Atentie: riscati sa ajungeti relativ repede la epuizare. Menajati-va si relaxati-va mai mult. Evitati orice fel de exces! Este o zi foarte buna pentru a da un nou avant relatiei cu persoana iubita. TAUR…

- HOROSCOP BERBEC Daca te rupi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile detasat, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Pentru nativii din 3 zodii inima incepe sa bata intr-un ritm alert in aceasta luna. Intalnesc oameni pentru care, in urmatoarele minute, sunt dispusi sa faca orice. Astrele anunta fericire, bogatie si multa iubire pentru acesti nativi zodiacali.

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- BERBEC: Incercați sa va alungați proasta dispoziție, descurajarea si deznadejdea. Daca ați discuta așa cum trebuie cu persoana potrivita despre aceste probleme, va fi mai ușor sa mergeți inainte.

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- Horoscop saptamanal, AstroCafe.ro, ZIUA de ConstantaBerbecCheful de aventuri, veselia si dorinta de a te implica in relatii amoroase te va face remarcat in anturaj, din primele zile ale saptamanii. Insa vor aparea aspecte legate de sanatate si locul de munca destul de importante si urgent de rezolvat.…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- HOROSCOP 24 februarie 2018. Conjunctia Mercur-Neptun predispune la visare. Astazi s-ar putea sa fim cu totii cam distrati dar si putin irascibili din aceasta cauza. Prin urmare, este recomandabil sa fim precauti in tot ce facem si sa nu luam hotarari importante.

- HOROSCOP 22 februarie 2018. Afla ce ti-au rezervat astrale astazi, 22 februarie 2018. O zi plina de surprize placute pentru patru zodii. Iata cine va avea noroc cu carul în aceasta zi!

- A treia luna din anul 2018 vine cu schimbari majore pentru unele zodii, schimbari fundamentale din toate punctele de vedere. Astrele ne dezvaluie ca semnele zodiacale de pamant sunt avantajate in perioada ce urmeaza , iar una dintre ele va renaște din propria cenușa.

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- BALANTA Esti un far de pace si corectitudine. Asta inseamna ca ai tendinta sa lasi orice ura deoparte atunci cand trebuie sa ii spui ramas bun cuiva. Intelegi ca exista un moment in viata cand trebuie sa lasi toate astea in urma. Esti un bun ascultator, asa ca inainte ca cineva sa plece…

- BERBECDaca simțiți nevoia, apelați la sfatul unor persoane de incredere care știți ca va sprijina necondiționat. In plan personal, este posibil sa aveți parte de momente placute și romantice.

- BERBEC: O influența pozitiva asupra vieții de cuplu o exercita compania prietenilor și ieșirile in lume impreuna cu ei. Aveți ocazia sa puneți la punct o afacere de familie și primiți sfaturi profesionale excelente de la cei apropiați.

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Taur In 2018 rutina Taurilor va fi bulversata. In anul acesta, nativii din Taur vor fi mai increzatori in fortele prorii si pregatiti sa descopere si sa infrunte ceea ce i-a speriat tot timpul: necunoscutul. In dragoste, taurul va face tot ce tine de el pentru fericirea proprie, se…

- Atunci cand intram intr-un an nou, cu siguranța ne așteptam sa avem parte doar de evenimente fericite. De la implinirea pe plan profesional și o situație materiala mai buna pana la gasirea jumatații și intemeierea unei familii, acestea sunt principalele lucruri la care

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…

- BERBECO ruda mai in varsta va ajuta sa rezolvati o problema sentimentala. Ar fi bine sa ii ascultati sfaturile si sa va temperati orgoliul.TAURIn prima parte a zilei veti reusi sa soluționați o chestiune financiara.

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- HOROSCOP BERBEC Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul de elemente de bun augur care, toate…

- Ca fiecare an, si anul 2018 vine cu urcusuri si coborasuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai norocoase zodii, scrie realitatea.net.RAC Daca anul 2017 a fost un an plin de dezamagiri pentru acesti nativi, anul 2018 va veni doar cu soare si voie buna.

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- Se spune ca femeile sunt adevarate maestre in materie de barfa, doar ca se pare ca și zodia joaca un rol important in acest sens! Sunt unii nativi de care trebuie neaparat sa te ferești, daca nu vrei sa o pațești!

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018, scrie...

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care sunt cele mai predispuse sa fie inșelate, scrie estisuperba.ro. Acest lucru se poate intampla din cauza comportamentului lor, cat și din cauza partenerilor lor care nu sunt potriviți pentru ei. Citeste si HOROSCOP 2018. 3 zodii ocrotite de astre…

- Iata care sunt cele 3 zodii carora inima le va bate puternic anul acesta: Taur Așteptarea ia sfârșit. Ai suferit multa vreme de singuratate, însa în 2018 norocul îți surâde în plan sentimental. Te îndragosteșți inexplicabil de o persoana spre…

- HOROSCOP BERBEC Ceva iti spune sa stai pe loc momentan, sa nu dai frau liber energiei tale debordante inaintea unui drum care nu duce chiar acolo unde sperai. Intuitia te trage de maneca si spune ca pe undeva ar exista un pericol sau un punct slab care poate strica totul la un moment…

- HOROSCOP 5 ianuarie 2018. Trigonul format de Luna cu Saturn aduce in general momente placute, mai ales in plan sentimental. Aveti ocazia sa faceti gesturi frumoase sau sa va bucurati de aprecierea partenerului.

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- Cu sperante pentru un an mai bun si pentru un viitor mai roditor in toate aspectele vietii - iubire, cariera, bani si bunastare, iata ce anume ofera Anul Nou pentru fiecare zodie in parte si ce trebuie sa stiti pentru a intra cu dreptul in 2018.

- Horoscop 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- Daca unii nativi vor avea parte de bani si succes pe plan profesional, nu putem spune acelasi lucru si in dragoste. Nu toti nativii din zodiac vor avea o jumatate predestinata, ba mai mult, unii vor incerca sa ii evite in anul ce urmeaza. Nativul Scorpion este o fire intensa si foarte periculoasa.…

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Anul 2018 se anunta unul pozitiv pentru toate zodiile. Astrele prevad un an stabil, atat la capitolul relații, cat și la capitolul finanțe. Iata in ce luna iți merge bine, in funcție de zodie. Berbec Jupiter aduce norocul pentru Berbeci.

- Anul 2018 vine cu multe schimbari, rasturnari de situație, care îi pot speria pe unii nativi. Însa trebuie sa ținem cont ca orice schimbare poate fi un pas înainte catre atingerea scopurilor noastre.

- VARSATOR: Anul 2018 va fi un an agitat pentru acești nativi, insa nu le va displacea acest lucru. Vor avea multe surprize placute pe plan profesional, insa nici planul sentimental nu se va lasa mai prejos. Totuși, pentru a se bucura de aceste reușite, varsatorii trebuie sa depuna și…

- Horoscop 29 decembrie. Afla ce ți-a pregatit destinul pentru ziua de 29 decembrie, in funcție de zodia pe care o ai. Nu strica sa arunci un ochi și la zodia celor din jur, ca sa te pregatești pentru orice situație neprevazuta!

- Berbec. Se naste o dorinta, un vis, abia asteptati sa incepeti un proiect, sa dati viata unei idei. Si totusi, ar fi bine sa cumpaniti, sa acordati atentie sugestiilor pe care le primiti, chiar daca pana la urma voi sunteti aceia care faceti alegerile si luati deciziile.

- Nativul Scorpion este o fire intensa si foarte periculoasa, scrie one.ro. Desi se va conecta excelent cu oricare alt nativ din zodiac, mai tarziu vor avea de suferit. Sentimentele pe care le au sunt instabile, iar daca la inceput vor crede ca ceea ce simt este puternic si de neinlocuit, pe parcursul…

- Ai întâlnit vreodata un Taur încapatânat sau un Leu nerusinat? Fiecare zodie are o parte pozitiva, dar si una negativa! BERBEC Acest semn este cel mai egoist din întreg zodiacul. Berbecul este independent prin…