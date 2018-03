Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion și partenera lui de viața, cantareața Lidia Buble, au facut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutațile pe care le-au intampinat de-a lungul anilor. Relația dintre Razvan Simion și Lidia Buble a starnit mare valva chiar de la inceput. Cei…

- De zece ani, mai precis de cand a inceput lupta cu cancerul, Aimee Iacobescu a avut in jurul ei oameni cu suflet mare. Unul dintre ei este chiar vecinul regretatei artiste, care in ultima perioada nu o mai ducea cu masina la teatru, ci la spital. Domnul Petcu a povestit pentru click.ro, ultimele clipe…

- Tabieturile se transforma in vicii, iar viciile in costuri suplimentare care ne incarca in mod inutil bugetul din fiecare luna, asa ca, de ce sa ne cheltuim banii in mod nefolositor si sa nu-i economisim? Asa cum acum este posibil sa obtinem un imprumut 24h, asa este posibil ca, in urma unei…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion cristoiu la Belgrad. Ghita s-a decis sa vorbeasca despre relatia cu Sorin Ovidiu Vantu, dar si despre cum a preluat Realitatea TV. Mai mult, Ghita devoaleaza relatia pe care o avea Vantu cu fostul…

- Horoscop chinezesc aprilie 2018 Anca Dimancea"Sobolanul primeste o penalizare sau chiar mai multe, sa aiba grija cu sanatatea. Exista posibilitatea unor mici accidente, de la taiatul morcovilor pana la cum calca. Bivolii. Nu este luna lor favorabila, pot fi marcati de furturi. Trebuie…

- Fiica regretatei actrițe Anda Calugareanu a dezvaluit ca se pregatește sa se cunune religios dupa Paște. Ea și partenerul sau de viața, Ionuț, au amanat evenimentul din cauza decesului socrului ei. Ioana Tufaru a trecut printr-o mare tragedie in urma cu o luna, cand tatal lui Ionuț, partenerul ei de…

- Primarul Timișoarei a renunțat astazi, in cadrul ședinței Consiliului Local Timișoara, la ideea de a scadea salariile a șase funcționari publici de la Direcția de Urbanism și de la Relații cu Publicul, dupa ce proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. Nicolae Robu nu a avut susținere nici din partea…

- La un an de la moartea Ilenei Ciuculete, cei doi baieți ai regretatei artiste au facut afirmații incredibile. Cei doi au marturisit ca au fost la medic pentru analize, de teama sa nu fie și ei bolnavi. Cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Astazi,…

- "Inainte sa merg la acea intalnire, i-am spus domnului Tariceanu și am convenit ca nu va fi nici o problema. De atunci nu ne-am mai vazut și nici nu am mai vorbit nici la telefon. A zis ca vrea sa colaboram, dar și eu și doamna premier i-am spus ca trebuie sa fie o dorința de colaborare reciproca…

- Sanatatea in alimentație este una din preocuparile constante ale parinților, aceștia fiind interesați indeosebi de lipsa aditivilor, conservanților și a zaharului, precum și de o nutriție echillibrata. Copiii, in schimb, sunt atrași de forme, arome, ambalaje captivante precum și de folosirea personajelor…

- Povestile de dragoste de genul celor create de cineastii de la Hollywood nu exista in realitate. Fiecare relatie de cuplu are suisurile si coborasurile sale, asa cum stie orice om aflat intr-un parteneriat sanatos, pe termen lung.

- Horoscop martie 2018: BerbeculAcum, mai mult decat in lunile anterioare, va concentrati pe cariera, dar si pe viata de familie. Pregatiti scena pentru un viitor proiect, care poate insemna chiar o afacere de familie. Ar putea aparea anumite intarzieri financiare, dar nu va ingrijorati.…

- Prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, au reconfirmat astazi dorința de a consolida in continuare cooperarea bilaterala, in cadrul unei conferințe de presa comune, susținuta la Chișinau.

- HOROSCOPUL PRIMAVERII 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Lunile de primavara vor aduce o blocare sau o anulare a unor planuri…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas, 82 de ani, a aparut vineri la televizor pentru a da asigurari cu privire la starea sa de sanatate, dupa examene medicale la care a fost supus intr-un spital din SUA, pe care le-a prezentat drept 'pozitive', informeaza AFP. Abbas a dezmintit…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Gheorghe Dirzu lucreaza de 19 ani medic de familie la Chirileni. Locuiește in satul vecin, Bușila, și vine aici, zi de zi, pentru a avea grija de sanatatea oamenilor, pentru a-i ajuta atunci cand aceștia au nevoie de asistența medicala. E complicat, domnule doctor, sa lucrezi, la ora actuala, medic…

- Imediat dupa ce Dinamo a castigat dramatic impotriva Concordiei, scor 4-3, si a ajuns pe loc de play-off, Vasile Miriuta i-a facut o promisiune inedita finantatorului FCSB, Gigi Becali. Vasile Miriuta, care are cetatenie maghiara, a fost pus pe glume la finalul partidei de la Chiajna. Dupa…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii…

- In Romania, 76% dintre cupluri se declara fericiti in relatia de cuplu si isi pun banii la comun, comparativ cu aproximativ 50% dintre europeni care fac acelasi lucru, potrivit unui studiu. Unul din cinci (21%) europeni ar ascunde unele cheltuieli, economii sau datorii de partenerii lor, in anumite…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Stiati ca ciocolata neagra stimuleaza sanatatea creierului si a inimii? Cat de buna este memoria dumneavoastra si cat de usor sau greu va puteti concentra? Va oferim cateva sfaturi care demonstreaza importanta alimentatiei pentru sanatatea creierului. Pentru o buna functionare, creierul are nevoie de…

- Un iesean ne-a semnalat o problema care ar trebui sa intre in atentia autoritatilor locale. Avertismentele scrise din preajma zonelor in care riscam sa ne ranim sau sa ne pierdem viata nu sunt suficiente daca nu sunt urmate rapid de masuri concrete pentru remedierea problemelor. Spre exemplu, acolo…

- Scena alternativa pentru Opera Nationala din Cluj. Primul test: o premiera de balet Anul 2018 incepe cu o colaborare intre Opera Naționala Romana si Casa de Cultura a Studenților, ce confera teatrului liric posibilitatea de a monta, la cererea publicului, un numar mai mare de evenimente, pe o…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- Dorinta de a fi perfecti in ceea ce priveste corpul, mintea si cariera printre tinerii de astazi a crescut semnificativ, sub presiunea social medial, in comparatie cu generatiile anterioare, potrivit cercetarilor Asociatiei Americane de Psihologie. Acesta fenomen ar putea avea un impact negativ asupra…

- Internetul are și parți bune, care merita apreciate, caci a facut viața sa fie mult mai ușoara, oferindu-ne posibilitatea sa aflam tot felul de informații utile și interesante doar la un click distanța. Insa, dincolo de acest aspect, conectarea ne poate afecta atat sanatatea, cat și calitatea vieții.…

- Inspectorii ANAF au verificat in 2017averile a peste 160 de romani instariti, iar pe 50 dintre ei i-a dat pe mana procurorilor. Astfel, au fost scosi la lumina peste 300 de milioane de lei. Totuși, unii dintre cei prinși au oferit reprezentanților Fiscului explicații cel puțin jenante.

- Consiliul Judetului Galati a aprobat, la sfarsitul anului trecut, indicatorii tehnico-economici si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes judetean “Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului…

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- Studiu: Dependenta de putere si bani la politicienii romani CIADO a monitorizat in anul 2017 comportamentul unor ministri, presedinti de consilii judetene, senatori si deputati si concluziile sunt urmatoarele: Ca si cocaina, dependenta de control, de putere si de bani au aceleasi efecte, in speta, un…

- BERBEC Schimbari in relatia sentimentala: sanse ca voi sa va intalniti sufletul pereche, iar daca deja aveti pe cineva, sanse ca relatia sa avanseze frumos, chiar sa oficializati relatia. TAUR Anuntarea unui eveniment important. Faceti ordine in ceea ce priveste modul de a investi;…

- Politistii din Caras-Severin cauta un barbat care a inselat un batran cu aproape 14.000 de lei. Barbatul i-a spus ca banii lui sunt vechi si nu-i mai poate folosi si s-a oferit sa-l ajute el sa-i schimbe. I-a luat banii si nu s-a mai intors insa cu niciun leu.

- Șeful PSD Gorj, Florin Carciumaru, spune ca din punctul sau de vedere Gabriela Firea ar intruni toate condițiile pentru a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor din partea social-democraților. „Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca…

- De cate ori intr-un an te bate gandul sa calatoresti mai mult si de cate ori esti tinut locului de gandurile "nu am..." "nu pot..." "nu acum..."? Nu te teme, nu esti singura persoana. De cele mai multe ori e mai usor sa ocolim gandul conform caruia niciun moment nu-i mai potrivit…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi dintre sefii mari de la S.C. Termogaz Company S.A. Este vorba despre Adrian Gardean, administrator de fapt…

- Scandalul panourilor anti-vaccinare din Brasov, Cluj si Iasi: Afisajele care promoveaza campanii de sanatate publica, verificate Directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel…

- Ce spune mama Antoniei despre relația artistei cu fiica ei, Maya. Adevarul a ieșit la iveala, dupa ce fostul socru al vedetei a acuzat-o ca iși neglijeaza copilul . Se pare ca intre cele doua exista o legatura foarte stransa, dupa cum spune chiar Denise Iacobescu. Mama Antoniei a dezvaluit cum a petrecut…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii ataca pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti care acum se considera ca facand parte din categoria „#rezist”. „Sper ca ati…

- Sanatatea a fost miza principala pe care PSD a valorificat-o in campania electorala și inca o mai scoate „la inaintare”, dar pana acum, Programul de guvernare s-a dovedit mai mult o „carpeala” și un lung șir de crize fața de care nici medicii, nici pacienții nu pot fi mulțumiți. La fiecare sfarșit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.