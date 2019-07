BERBEC

Berbecul are o personalitate foarte dominanta.

El tinde sa fie un lideri exceptional. Din acest motiv, zodia lui nu se potriveste deloc cu anumite semne. Taurul, Racul, Fecioara si Capricornul il pot gasi nerabdator si nepasator. Scorpionul si Pestii il gasesc grosolan, nesabuit si nepoliticos. Leul este probabil o pereche buna pentru el. Aceste doua semne s-ar respecta reciproc si ar continua sa conduca fara sa se simta amenintate. Leul iubeste spectacolul si sa fie in centrul atentiei, in timp ce Berbecul este mai pragmatic in dominarea sa.