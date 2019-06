Horoscop 9 iunie 2019 SAGETATOR – Gaseste-ti ceva timp, astazi, si pentru sufletul tau, iesind undeva in natura sau macar intr-un loc unde isi poti permite sa inspiri aer curat si sa vezi cerul de deasupra capului. E ca o reconectare la sursa ta primordiala de energie, pe care nu o poti gasi in mijlocul orasului, intr-un bloc de beton sau intre cei patru pereti de la serviciu. Oricat de obosit ai fi, gaseste-ti timp sa iesi cu copiii la locul lor preferat de joaca sau sa umbli fara tinta cateva minute prin parc. Vei vedea ce efecte fantastice are o astfel de evadare din mediul inchis in care ai stat toata ziua. Deschide… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii și tinerii din Alba și Cluj au posibilitatea sa experimenteze activitați in aer liber, la ”Ateliere de aventura in natura”, ce vor fi organizate la Rimetea. Proiectul derulat de CETM Albamont in perioada mai-august include activitați ca amenajarea unor trasee educative, construirea unui observator…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale lanseaza un program ce are ca scop stimularea copiilor din clasele pregatitoare pana la clasele a VIII-a din București sa foloseasca tehnologia și sa dezvolte mici start-up-uri. Proiectul se numește Kidibot Start-up Romania, se desfasoara…

- Proiectul de lege depus de Florin Iordache in Parlament, care prevede ca Hotararile Camerei Deputaților și cele ale Senatului, dar și cele ale celor doua camere reunite, pot fi atacate la CCR doar in decurs de 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, nu a intrunit, marți, numarul necesar…

- Peste 250 de copii, cadre didactice si parinti au invatat despre energie de la voluntarii E.ON Romania • Lectiile despre energie au continuat in acest an in judetele Iasi si Suceava; • Centrele Operatiuni Gaze Naturale din Iasi, de Educatie Profesionala Electricitate din Suceava si Centrul de…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect legislativ pentru modificarea legii privind reforma in sanatate, potrivit caruia medicii de familie sa poata fi titularii multor puncte secundare de lucru, potrivit mediafax. „Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea…

- Consiliul Județean Buzau a semnat un nou contract de finanțare cu fonduri europene, care vor fi folosiți pentru construirea a doua case de tip duplex familial pentru 48 de copii cu probleme și un centru de zi pentru 90 de copii. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,…

- Horoscop 13 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 13 martie 2019 - Berbec: Descoperi ca ai mare nevoie de valori, de ceva in care sa crezi și pentru care sa faci eforturi speciale, zi de zi. Este posibil sa faci unele schimbari benefice. Horoscop 13 martie 2019 - Taur: Vezi…