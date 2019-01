Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ti se face o oferta tentanta, dar nu o poti accepta cat timp esti inca implicat in alte contracte. Fa mai intai ordine prin actualele proiecte si nu te implica in nimic nou, ca nu cumva sa-ti aglomerezi prea mult agenda. Cauta mai intai care…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte in ziua de marți, 8 ianuarie 2019, horoscop realizat de...

- Horoscop pentru femeia din Berbec An de neuitat pentru Berbeci. Doresc sa faca lucruri mari, incercari pe plan profesional. Li se ofera posibilitatea de a evolua. Iși pun la incercare abilitațile. Este un an cu munca asidua și oportunitați. Trebuie sa aleaga cea mai buna opțiune, care sa le…

- Sa fim atenti inca o luna, inainte ca Venus sa ajunga in expansivul Sagetator la inceput de 2019. Cand Venus e in Scorpion – o combinatie mai ciudata de energii – avem tendinta sa avem o abordare in relatii de tipul totul sau nimic. Suntem foarte pasionali, ceea ce e bine, dar trebuie sa invatam…

- Sa profitam in aceste zile de Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Ce vrea Marte in Varsator ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti. Deci, ce poti obtine cu…

- Oamenii, cand fac dux, se simt in largul lor xi cred cE acela este momentul in care scapE de tot stresul din timpul zilei xi, mai ales, de impuritEtile de pe piele care se strang pe toatE durata zilei. Ei bine, nimic mai grexit.

- Horoscop din 29 octombrie va recomanda prudența in gestionarea relațiilor cu cei din jur. Aspectele astrale sunt tensionante, zodiile sunt predispuse la greșeli, accidente, nevroze. Ce zodie are parte de pierderi luni, 29 octombrie, și ce o avertizeaza astrele.

- Acum, Venus planeta relatiilor, iubirii si armoniei este retrograd in Scorpion pana la finele lunii octombrie, iar Mercur, planeta gandurilor si comunicarii, este tot in Scorpion, tot pana pe 31 octombrie. Ultima saptamana traita sub armonia zodiei Balantei incepe frumos.Luni…