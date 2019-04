Horoscop 9 aprilie 2019. Peștii au parte de o zi neplăcută la muncă Horoscop 9 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 9 aprilie 2019 - Berbec: Exista riscul, foarte probabil, de a acorda o importanța exagerata unor opoziții care vin din anturaj sau de la persoane sus puse, pe care la admiri sincer. Horoscop 9 aprilie 2019 - Taur: Cum iți așterni, așa dormi. Poate știai aceasta vorba din batrani, dar acum ai ocazia sa vezi cum arata in realitate adevarul despre care vorbește. Horoscop 9 aprilie 2019 - Gemeni: Graba strica orice fel de treaba, mai ales pe cele pe care le vrei neaparat rezolvate acum și nu oricum ci așa cum le-ai gandit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

