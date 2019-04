Horoscop – 9 aprilie 2019 – Comunicatiile sunt vitale

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Este posibil sa fiti excesiv de sensibil si sa resimtiti o stare de confuzie. Nu este exclus ca relatiile cu cei din jur sa se tensioneze din cauza unor neintelegeri. Amanati deciziile importante, care pot avea implicatii serioase in activitatea profesionala sau in afaceri. Ar fi bine sa tineti…

- BERBEC Va simtiti plin de energie si puteti sa va ocupati de activitati care necesita efort fizic sustinut. Nu va supra-apreciati capacitatea de efort, fiindca altfel riscati sa va alegeti cu probleme de sanatate sau chiar mici accidente. S-ar putea sa primiti musafiri de departe sau dvs. sa fiti invitat…

- BERBEC Aveti capacitatea de a aborda orice chestiune intr-un mod realist. Este o zi buna pentru a gasi solutii eficiente la probleme delicate. Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa disipati eventualele tensiuni existente in relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Profitati…

- BERBEC Va simtiti plin de energie si va dedicati unor munci fizice sustinute. Nu va supra-apreciati capacitatea de efort, altfel riscati sa aveti probleme de sanatate. Primiti musafiri de departe sau dvs sunteti invitat la prieteni. Fiti cumpatat! TAUR O zi buna pentru semnarea actelor oficiale. Astazi,…

- BERBEC Intampinati mici dificultati financiare, insa nu aveti motive de ingrijorare, fiindca este o situatie de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. TAUR Aveti sanse reale de succes in…

- BERBEC Va concentrati pe problemele personale, carora nu mai puteti sa le dati „ignore”. Sunt multi care se opun planurilor voastre, dar veti reusi sa inlaturati obstacolele. Sunteti foarte motivati si decisi sa treceti de orice impas. TAUR Calmi, calmi! Ca sa atingeti starea de calm necesara unei…

- BERBEC Este posibil sa fiti cam visator si sa aveti tendinta de a neglija probleme importante sau care nu suporta amanare. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, din cauza ca deciziile pe care le luati ar putea fi neinspirate sau chiar eronate. Ar fi bine sa profitati de ajutorul pe care vi-l…

- BERBEC Este o zi buna pentru pentru a va pune ideile in aplicare, mai ales in plan social. Sunteti entuziast si va puteti baza pe sprijinul prietenilor si al persoanei iubite. In activitatea profesionala si in afaceri ati putea avea tendinta sa va asumati riscuri prea mari. Fiti prudent si ganditi-va…