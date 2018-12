Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbec: Are o luna in care li se recomanda sa ramana in asteptrarea unor schimbari. Multe schimbari care vor veni rapid. Sfarsitul de an e cu schimbari. HOROSCOP. Taur: In luna decembrie se porduce un salt calitativ in existenta lor, au trudit dar dau lovitura. HOROSCOP. Gemeni: Sunt…

- Ultima luna din an vine cu schimbari majore pentru nativi. Toti vor fi zguduiti din starea lor de comoditate. Astrele vin cu schimbari bune, dar si rele. Iti prezentam, mai jos, horoscop decembrie 2018:

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” previziunile runelor pentru saptamana 26 noiembrie - 2 decembrie. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Berbec - Trebuie sa fie pregatit pentru o suita…

- Berbec - Mihai Voropchievici a zis catre nativii din Berbec: dați la o parte toate problemele și greșelile legate de trecut. Pregatiți-va pentru o saptamana de vis! Taur - Taurii au posibilitatea sa gaseasca rezolvarea tuturor problemelor care ii framanta doar angajand un dialog cu membrii…

- Horoscop 29 septembrie 2018. Zodia care face o schimbare majora în viața sa. Astrele anunța ca una dintre zodii va face o schimbare majora în viața sa, iar alta zodie își va pierde cumpatul în prima zi a weekendului. Iata ce îți rezerva astrele pentru ziua de astazi.…

- BERBEC: Este un pic intors pe dos, mai agitat, primește un sfat dublu. Sa se tempereze și sa nu se mai agite aiurea. Sa se țina de promisiuni. Cei dragi au nevoie de afecțiune și de relaxare. TAUR: Este un pic agitat intr-o saptamana angrenat in mai multe batalii. Temperați-va, nu dați amploare…

- Berbec Pentru ziua de marți se arata finele proiectelor de mult incepute. Ai lucrat o lunga vreme la ele, este timpul sa te bucuri. Daca iți dorești o locuința noua, este momentul prielnic. Toate vor fi pentru aceasta schimbare, iar actele vor merge struna. Taur Aceasta zi de 9 octombrie arata o calatorie…

- Ar putea sa va ia mai mult timp decat va așteptați rezolvarea unei probleme, lamurirea unei situații. O imprejurare norocoasa pentru voi: veți fi acolo unde se intampla ceva deosebit, vedeți cu ochii voștri, intrați in posesia unei informații importante pentru voi.