- Anul nou chinezesc 2019 va incepe marti, 5 februarie. Conform ciclului de 12 ani din zodiacul chinezesc, anul nou care incepe in 2019 este Anul Porcului. Acest an se anunta a fi atat unul generos, cat si unul plin de ghinion.

- Anul 2019 este plin de surprize pentru majoritatea zodiilor, multe au noroc in dragoste iar altele au noroc la capitolul financiar, toate au parte de schimbari și situații interesante care le vor schimba modul in care privesc viața. Ce se intampla cu Gemenii

- Berbec Ții morțis sa faci anumite lucruri, deși știi foarte bine ca exista persoane care vor fi deranjate de faptele tale, poate și pentru ca ii afecteaza, iar tu nu ții cont de acest aspect. Taur Este inutil sa intri in conflict cu partenerii de cursa lunga, mizand pe faptul ca vei reuși sa ii impaci…

- Berbec Ai in preajma o persoana care te enerveaza, insa esti mult prea binedispus pentru a o lua in seama, asa ca o ignori si bine faci. Te pricepi de minune sa te detasezi total de realitate si sa traiesti in lumea ta perfecta. Taur Ti se ofera ocazia sa intri in legatura cu persoane influente in domeniul…

- Berbec Ești foarte ocupat astazi. Te-ai apucat de mai multe deodata, și simți ca nu mai poți face fata. Este cazul sa ceri ajutorul celor de langa ține. Uneori ești prea orgolios și asta te cam costa. Taur Ești in forma și gata de glume oriunde mergi. Astazi vei starni rasete și voie buna in jurul…

- Berbec La locul de munca sau in afaceri aveți tendința sa va implicați cu pasiune și sa lucrați fara pauza. Aveți grija totuși, pentru ca riscați sa ajungeți la epuizare și sa aveți probleme de sanatate. Taur S-ar putea sa deveniți irascibil din cauza ca ați ratat o afacere care parea avantajoasa. Nu…

- Berbec Analizeaza cu obiectivitate resursele de care dispui in fata unei noi provocari ce ti se deschide in fata. Fii onest in aprecieri, nu te supraestima, dar nici nu subestima ceea ce poti face, ca sa nu trezesti mai tarziu in fata unui esec. Taur Detii reursele financiare necesare, dar dupa ce ii…

- Berbec Pentru ziua de marți se arata finele proiectelor de mult incepute. Ai lucrat o lunga vreme la ele, este timpul sa te bucuri. Daca iți dorești o locuința noua, este momentul prielnic. Toate vor fi pentru aceasta schimbare, iar actele vor merge struna. Taur Aceasta zi de 9 octombrie arata o calatorie…