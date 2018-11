Horoscop 7 noiembrie 2018 – V-ati propus sa incepeti o activitate noua BERBEC S-ar putea sa va confruntati cu dificultati financiare de scurta durata. Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins. Daca sunteti prea incordat, riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Nu este o zi buna pentru examene si calatorii. Petreceti momente placute alaturi de persoana iubita. TAUR S-ar putea sa va […] Horoscop 7 noiembrie 2018 – V-ati propus sa incepeti o activitate noua is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

