HOROSCOP 7 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Ai ajuns intr-un punct in care nu mai ai curaj sa visezi, ci sperantele tale par sa se fi blocat temporar. Vine o veste care-ti taie tot elanul, te tine pe loc si nu mai ai forta de a duce mai departe ceea ce ai inceput, dar nu renunta la visul tau cel mare. Ia o pauza pentru o vreme pana sunt din nou intrunite conditiile unei evolutii mai bune. Poti folosi cu succes acest ragaz pentru a te informa in plus, pentru a te odihni sau pentru a-ti revizui strategia. Uneori, o piedica nu e un capat de drum, ci doar ocazia de a-ti recapata energia…