Horoscop 7 ianuarie 2019. Ai ajuns într-un punct în care nu mai ai curaj să visezi Horoscop Capricorn Nu te grabi sa extragi concluzii dupa o prima intalnire cu persoana de la care ai unele asteptari sentimentale. Nici in plus, adica sa-ti faci iluzii dupa ce abia ati schimbat cateva vorbe, dar nici in minus, vazandu-i mai multe defecte decat are. Fii moderat in decizii, mai asteapta sa va cunoasteti si abia dupa aceea vei intelege daca e persoana potrivita pentru asteptarile tale. Nu te grabi nici in a-ti face imense planuri de iubire, dar nici nu da la o parte sansa care ti se ofera, ci mai dati-va o intalnire pentru a va cunoaste unul pe altul asa cum. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

