- HOROSCOP 28 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Ai avea chef sa stai mai mult pe acasa și sa te interesezi pe indelete de treburile și nevoile familiei. Iti sunt favorizate curateniile generale si redecorarea spatiului locativ. Dialogurile cu membrii familiei sunt zgomotoase,…

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Dorinta de libertate, de independenta in toate aspectele vietii este la cote inalte astazi. Fii prudent pentru ca esti destul de emotiv, cu toane si poti strica relatiile cu ceilalti. Iti sunt favorizate proiectele sociale de anvergura, aderarea…

- Horoscop, duminica, 18 noiembrie. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica, 18 noiembrie – Berbec: Este o zi care te poate ajuta sa domolești toate gandurile negre și sa renunți la planurile razboinice, in cazul in care ai avut astfel de preocupari, in ultimele…

- Berbec 21.03 – 20.04 Daca lucrezi in domeniul public, te poți astepta la unele modificari favorabile. Sunt așteptate caștiguri frumoase dintr-un proiect pe care il demarezi saptamana aceasta. De asemenea, vei primi niște vești bune cu privire la o calatorie in strainatate. Ar putea fi in interes…

- Horoscop 13 noiembrie Berbec Astazi ar fi bine sa nu semnați documente oficiale și sa nu luați decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dumneavoastra. Nu va lasați demoralizat și nu renunțați la planurile de schimbare! Horoscop…

- Horoscop 12 noiembrie Berbec Domeniul profesional iți atrage atenția. Sunt posibile discuții aprinse cu șefii, insa cu puțin efort și rabdare vei reuși sa depașești totul cu bine. Ți se poate reproșa faptul ca ai neglijat legaturile cu partenerii straini sau ca ai fost plecat prea mult timp. Sunt…

- Horoscop saptamanal 5- 11 noiembrie BerbecSaptamana debuteaza cu multa forfota in plan partenerial. Se vor relua situații și discuții, atat cu partenerul de viața, cat și cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Se recomanda prudența, deoarece plutesc multe tensiuni in aer și nici tu, nici…

- Horoscop 1 noiembrie 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iti place sa lasi copilul din tine sa se manifeste liber, mai ales cand in preajma ta se afla o persoana care iti inspira autoritate, protectie si putere. Te comporti ca si cum ai fi neputincios, incepator in unele privinte si privesti…