HOROSCOP 6 aprilie 2018: Treci printr-un moment mai fragil înainte de Paşte HOROSCOP BERBEC

Se incheie un ciclu din viata ta, si ca la orice final de drum, a venit vremea bilantului. Pe de o parte te bucuri ca totul s-a terminat si ca poti inchide capitolul, pe de alta parte te mustra unele ganduri ca puteai face lucrurile mult mai bine. Incearca sa te detasezi de tot ce a fost, nu ramane blocat in fostele etape, doar pentru ca nu au iesit perfect, asa cum ai fi dorit. Ai invatat ceva din toate acestea si vei sti sa actionezi mult mai bine cu alta ocazie si in alte directii. Nu te fixa obsesiv de ce nu ai facut in proiectul care se termina, ci scoate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

