Stiri pe aceeasi tema

- BerbecPrima parte a saptamanii evidentiaza aspectele financiare comune cu altii, achitarea facturilor sau discutiile cu institutiile financiare. Sunt posibile rezolvari, dialoguri fructuoase, insa nu slabi vigilenta si verifica atent fiecare document sau fiecare sursa de informatii. Inceputul lunii…

- Horoscop 22 februarie 2019. Vești noi pentru fiecare nativ de la profesorul Radu Ștefanescu. Se anunța o zi interesanta pentru cei nascuți in aceasta zodie, care astazi au de luat o decizie importanta!

- Horoscop de weekend! In acest weekend acești nativi trebuie sa fie foarte atenți la intalnirile la care vor face parte. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi și vești bune, dar și advertismente, tuturor zodiilor in parte.

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte in ziua de vineri, 18 ianuarie 2019, horoscop prezentat de...

- Horoscopul anului 2019. Remus Ionescu a prezentat horoscopul anului 2019 pentru fiecare zodie, la „Xtra Night Show”. Daca pentru unele zodii exista riscul de a divorța ori de a se confrunta cu unele probleme de sanatate, altele vor avea noroc in plan personal și financiar. Ce anunța horoscopul anului…

- Horoscopul anului 2019. Remus Ionescu a prezentat horoscopul anului 2019 pentru fiecare zodie, la „Xtra Night Show”. Daca pentru unele zodii exista riscul de a divorța ori de a se confrunta cu unele probleme de sanatate, altele vor avea noroc in plan personal și financiar. Ce anunța horoscopul anului…

- Intrarea lui Mercur in mers direct este un eveniment benefic pentru intreaga harta zodiacala. Evenimentul a inceput pe 7 decembrie 2018 si va continua pana pe 5 martie 2019. Mercur este planeta care conditioneaza negocierile, semnarea contractelor sau inceperea unor noi proiecte.

- HOROSCOP IANUARIE 2019. Undeva in primele trei luni are anului, acesti nativi ar putea suferi o tradare in dragoste sau ar putea sa se indragosteasca de o persoana care nu le va impartasi sentimentele. Oricum ar fi, vor avea mult de lucru pentru a depasi aceasta dezamagire, mai ales ca ei…