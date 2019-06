Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME LA ZI. Nevoia de investitii in sistemul sanitar 13.20 PROBLEME LA ZI. Nevoia de investitii în sistemul sanitar în interesul pacientilor. Invitati: dr. Gheorge Borcean – presedintele Colegiul Medicilor în studio si, prin telefon, dr. Vasile Cepoi – presedinte…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marți, 16 aprilie 2019, horoscop prezentat de...

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Executivul are mari probleme in gestionarea cheltuielilor curente, inclusiv pensii și salarii. El susține ca in acest moment Guvernul traiește pe imprumut, iar dobanzile platite sunt uriașe.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța…

- Un barbat de 38 de ani, din Targoviste, este acuzat de viol, dupa ce fata sa adoptiva a nascut recent. Barbatul a fost audiat, miercuri, de politisti, fiind acuzat ca a abuzat de copila care este imobilizata in scaun cu rotile.

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a efectuat un control medical intr un spital din New Delhi dupa ce a acuzat dureri in piept, iar starea sa de sanatate este stabila, dupa cum a declarat unul dintre reprezentantii sai, citat marti de AFP si Agerpres.roNgodup Tsering, reprezentant in Statele Unite…

- Horoscop luni, 8 aprilie. Doua zodii ar putea afla ca sunt inșelate de parteneri, in timp ce alta va avea parte de sprijinul persoanei iubite in probleme de sanatate ori in alte situații neplacute.

- Horoscop 5 aprilie Berbec Un eveniment aparent minor repune pe tapet conflictul intre generatii. Va poate nemultumi atitudinea conservatoare, care pare sa va tina in loc si sa va franeze un proiect personal indraznet. Fiti optimist. Horoscop 5 aprilie Taur Discretia va ofera astazi protectia ideala…

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va suporta o interventie chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace in aceasta saptamana, la New York, iar medicii se asteapta ca rockerul britanic sa beneficieze apoi de o recuperare completa, a