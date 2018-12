HOROSCOP 5 DECEMBRIE 2018. Pune un zâmbet pe chip şi gandeşte pozitiv, este o zi plină de încercări HOROSCOP BERBEC Nu te poti desfasura in voie in mediul ostil in care te afli astazi. Ai in jur numai critici care-ti pandesc toate miscarile, sefi severi care abia asteapta sa te prinda cu vreo greseala si, in asemenea conditii, nu poti da randament. Nu poti lucra eficient cand cineva iti supravegheaza cu ochi rai fiecare miscare si sare la gatul tau la cea mai banala abatere, dar nu ai cum sa schimbi lucrurile. Accepta situatia, lucrand printre colegi necooperanti, printre oameni care nu au incredere in tine sau poate nici nu te cunosc foarte bine, ci stau cu ochii pe greselile tale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

