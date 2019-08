Incendiu autoturism in Mangalia

Un autoturism a luat foc in municipiul Mangalia, in acesta dimineata, in jurul orei 03.00.Apelantul a anuntat la telefonul de urgenta 112 ca pompierii militari trebuie sa intervina pentru a stinge focul care a cuprins masina pe strada Sirenei.La locul indicat telefonic a fost trimis un echipaj cu o autospeciala de stins cu apa si spuma… [citeste mai departe]