Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la "Prietenii de la 11", astrologul Mariana Cojocaru ne prezinta horoscopul lunii aprilie. Afla ce-ți rezerva astrele pentru zodia ta, dar și care sunt zilele favorabile ție din aprilie!

- Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare, scrie kudika.ro. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne sa reevaluam diverse situatii si relatii si…

- Horoscopul zilei 31 martie, cu astrologul Camelia Patrașcanu. Ultima zi din martie, combinata cu prima din aprilie, aduc, din punct de vedere al astrelor, un weekend incarcat pe plan amoros. Astfel, vor aparea extremele, fie desparției neașteptate, fie fluturi in stomac de la primele intalniri. Iata…

- Una dintre zodii isi va schimba complet viata dupa Paste! Daca pana acum se temea sa ia decizii radicale, dupa aceasta sarbatoare se gandeste foarte serios sa traiasca o alta viata.

- BERBEC: Astazi vei incepe un nou capitol in viața. Ai grija sa nu ii lași pe ceilalți sa iți umbreasca fericirea. Numarul norocos al zilei: 8. TAUR: Știi ce se spune: "Ai grija ce iți dorești, ca se poate indeplini!". Ei bine, ai visat, ți-ai dorit și acum se intampla! Incearca sa nu te simți…

- Horoscopul zilei de 25 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscopul zilei de 19 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 19-25 martie 2018. Urmeaza o perioada complicata pentru zodii. Echinocțiul de primavara aduce energie, șanse și schimbari. Dupa 3 zile, insa, intra in acțiune Mercur retrograd, provocand tot fel de probleme. Afla cum va fi saptamana pentru zodia ta!…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata. Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Horoscopul zilei de 5 martie vine cu surprize uriașe pentru multe dintre zodii! Unii nativi se vor imbogați considerabil, in timp ce alții vor plange cu lacrimi amare! Pe tine ce te așteapta?

- Camelia Patrașcanu a prezentat duminica, la Antena 3, horoscopul saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Berbec - trebuie sa fie mai atenți la relațiile personale Taur - au multe lucruri de...

- Horoscopul zilei de 4 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscop de weekend 3-4 martie 2018: Berbecii sunt puțin egoiști, Gemenii au parte de fel de fel de situații care iau o întorsatura cu totul aparte fața de ce se așteptau, iar Leii au un weekend foarte bun. Afla ce ți-au rezervat astrele!

- Vrei sa stii daca te numeri printre cei care vor da lovitura? Ei bine, daca esti nascuta in zodia Pesti trebuie sa stii ca in cateva luni viata ta va lua o turnura fantastica. Daca pana acum nu poti spune ca ti-a mers chiar stralucit, de acum inainte poti sta fara grija, caci astrele vor fi de partea…

- Toata lumea spera ca saptamana care urmeaza sa fie și cea in care dau lovitura pe plan financiar. In unele cazuri, acest lucru poate deveni realitate, in timp ce alți nativi, mai puțin fericiți, vor avea parte chiar de efectul opus.

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- OROSCOP 21 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)In prima parte a zilei s-ar putea sa resimtiti o stare de indispozitie si sa intelegeti gresit sfaturile unei persoane mai in varsta din anturaj. Ar fi bine sa nu reactionati imediat, fiindca riscati sa declansati o cearta. Daca…

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Provocarea, incercarea grea de care va avea parte il va demoraliza puternic pe nativul Rac, un sensibil prin excelenta, care daca mai e supus si la necazuri sau pericole sunt sanse mari sa cada in depresie adanca.A pornit pe un drum periculos, plin de obstacole, care il darama sufleteste.…

- Astrologii au realizat HOROSCOPUL ZILEI de 14 februarie si au aflat cum stau zodiile cu dragostea. Daca unii nativi au mare noroc si isi intalnesc jumatatea, altii vor plange cu lacrimi amare

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- HOROSCOP 13 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi foarte importanta in plan socio-profesional. Sunt posibile discutii cu sefii sau oficialii unor institutii, insa pe tonuri ridicate si cu multa implicare emotionala. Fii prudent si contoleaza-ti reactiile, pentru ca exista riscul…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Horoscopul lunii Februarie aduce o multime de surprize pentru toate zodiile. Cine va avea probleme de sanatate, cine castiga multi bani, dar si cine se va casatori vezi mai jos, in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata.Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Vibrația Lunii Pline Albastre de pe 31 ianuarie se va resimți puternic și în luna februarie, mai ales din punct de vedere emoțional. În timp ce unii nativi se vor simți mai inspirați, creativi și cu o sensibilitate crescuta, alții își vor urma inima spre cai nebanuite. Afla ce…

- HOROSCOP 30 IANUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Descoperi efectele unei minciuni din care ai avut si tu foarte mult de suferit. Poate intuitia ti-a atras atentia asupra acestor fisuri dar cineva s-a jucat cu increderea ta si te-a manipulat in asa fel incat sa obtina ceva de pe…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi in aceasta saptamana vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni aproape mai mult timp, scrie estisuperba.ro. Citeste si HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Cele 4 zodii care primesc lovituri grele…

- Horoscopul pentru sambata, 27 ianuarie 2018. Realizezi la sfarșitul acestei saptamani cat de importanta este familia pentru tine. Reușești sa nu iți mai faci griji pentru lucrurile marunte.

- Ca fiecare an, anul 2018 are si el partile sale bune si proaste. Cu toate astea, lucrurile nu vor sta asa pentru toti nativii, femeia din zodia Scorpion fiind una dintre cele mai norocoase, scrie realitatea.

- BERBEC Fereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca, scrie eva.ro. Esti plina de energie si de lumina, asa ca nu ai nevoie in jurul tau de oameni care incearca sa iti spuna ca exagerezi sau ca trebuie sa fii altfel decat fiinta indrazneata si frumoasa…

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- Este randul vostru sa iesiti din tipare Nativi Leu! Chiar daca cei din jur va pot acuza ca sunteti putin egoisti, va comportati exact asa cum simtiti si faceti doar ceea ce va face fericiti.

- Sagetatorii pot fi descriși ca persoane care au un spirit aventurier, cu o gandire raționala și care obțin tot ce iși doresc in viața.Sunt optimiști și visatori - Nativii se bucura de viața și, in același timp, sunt optimiști cu privire la viitorul lor.

- Astrologul Mariana Cojocaru a venit la emisiunea „Prietenii de la 11” și a prezentat horoscopul saptamanii 15 - 21 ianuarie 2018! Afla ce te așteapta zilele viitoare, in funcție de zodie!

- Horoscopul saptamanii 15 - 21 ianuarie. Vor exista schimbari la locul de munca pentru toate zodiile, mai mult sau mai putin. Si in plan personal se vor reconfigura anumite relatii cu membrii familiei sau prietenii.

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie. Astrologul Camelia Patrascanu a trecut in revista care sunt evenimentele importante din perioada urmatoare. Este saptamana marilor schimbari, in care deciziile luate ne pot schimba viata.

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- 2018 se anunta un an dificil, plin de cumpene si piedici pe toate planurile pentru o zodie. Aceasta va avea multe zile dificile de infruntat si va trebui sa fie foarte puternica pentru a o scoate la capat.Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu.

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- Puteti citi mai jos Horoscopul saptamanal pentru perioada:Luni, 8 ianuarie 2018 - Duminica, 14 ianuarie 2018, pentru toate zodiile: BERBEC Este o perioada foarte buna sa pui mai multa ordine in afacerle tale sau sa-ti stabilesti o lista de cheltuieli pe care sa o repecti. Determinarea…