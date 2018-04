Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 4 aprilie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- BERBECEste posibil sa plecati intr-o calatorie. Sunteti predispus la mici probleme de sanatate, care se pot rezolva rapid.TAURDimineata s-ar putea sa aveti mult de munca si va fi nevoie de un efort sporit. Cei din jur sunt dispusi sa va ajute.

- Balanta Balantele au un simt al umorului special si te vor face sa treci peste toate problemele. Impreuna aveti parte de momente unice si de clipe extrem de frumoase. O persoana nascuta in Balanta iti va oferi intotdeauna cele mai bune sfaturi. Sagetator Sagetatorii au…

- BERBEC: Chiar daca veți avea foarte mult de munca, acest lucru va insuflețește. Insa trebuie sa fiți conștient ca nu sunteți de fier.TAUR: Incercați sa nu va faceți singur probleme. Daca va veți implica in acțiuni care va fac placere, poate va va fi mai ușor.

- BERBEC: Incercați sa nu va asumați riscuri! Nervozitatea va poate crea mari probleme. TAUR: Aveți o zi foarte incarcata, cu multe probleme de rezolvat. Spre seara, va liniștiți și simțiți nevoia sa va intalniți cu prietenii.

- Previziuni karmice 26 martie – 1 aprilie 2018 pentru fiecare zodie ZODIILE DE AER Gemenii se indragostesc și vor face tot posibilul sa "coaca" o relație stabila și sigura. E o perioada plina de frumos pentru sufletul lor. Balanțele au parte de situații care mai de care mai interesante…

- Berbecii care vor sa renegocieze un contract sau sa obțina o promovare trebuie sa profite de conjunctura favorabila de joi dimineața. Vineri, colegii trag sfori” in defavoarea lor. Weekend-ul, provocator pentru relații. Taurii idealizeaza foste iubiri și iși critica actualul partener. In profesie,…

- Berbec Castigi ceva si pierzi altceva, in aceasta luna, scrie jurnalul.ro. Relatiile de prietenie pe care le ai incep sa fie din ce in ce mai puternice si valoroase. Cu toate acestea, fiecare problema cu care te vei confrunta in aceasta luna, va avea un impact destul de mare asupra ta.…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- HOROSCOP 16 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- BERBEC: Un om mai in varsta v-ar putea ajuta sa clarificați o neințelegere cu persoana iubita. Aveți rabdare. Totul va reveni la normal, in scurt timp.TAUR: Incercati sa nu va impuneti parerea in fața prietenilor și a partenerului de viața.

- HOROSCOP 13 martie 2018 Berbec. Nativii din Berbec ar trebui sa evite imprumuturile in aceasta zi pentru ca exista riscul sa nu mai vada banii inapoi. De asemenea, e posibil sa primeasca vizita unei persoane venite de departe. HOROSCOP 13 martie 2018 Taur. Cariera e pe primul loc. Esti pus…

- Berbec Sprancenele reprezinta punctul forte al nativilor Berbec, fiind una dintre cele mai atragatoare trasaturi. Desigur, știi deja ca tot ce are legatura cu tine este minunat, insa sprancenele te ajuta sa ieși in evidența, sa te remarci mult mai ușor. Nativii nascuți in zodia Berbec devin atragatori…

- BERBEC: Analizați cu realism ceea ce se intampla in jur. Fiți deschis cu prietenii și lasati secretele deoparte.TAUR: Incercați sa ieșiți din rutina. O petrecere cu prietenii va da culoare acestei zile.GEMENI: Schimbul de pareri cu cei din jur poate fi foarte folositor.

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- BERBEC: Incercați sa va alungați proasta dispoziție, descurajarea si deznadejdea. Daca ați discuta așa cum trebuie cu persoana potrivita despre aceste probleme, va fi mai ușor sa mergeți inainte.

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Martie 2018 aduce, ca orice alta luna a anului, și lucruri bune, și lucruri mai puțin bune. Daca ieri am vorbit despre cele 3 zodii care au noroc in luna martie , azi a venit momentul sa ne indreptam atenția și spre zodiile mai puțin norocoase – zodiile cu ghinion in martie 2018! Ce zodii au ghinion…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBECAveți succes in toate activitațile casnice. Posibil sa primiți o suma importanta de pe urma unei afaceri și sa va faceți planuri de viitor impreuna cu partenerul de viața.TAURPosibil sa primiți o mana de ajutor de unde nu va așteptați.

- HOROSCOP MARTIE 2018: Iata care sunt cele trei zodii care vor fi singure in luna martie: Rac Racii incep sa se izoleze incet de oamenii care le-au facut rau. In cea de-a treia luna a anului vor avea parte de multe revelatii. In luna martie sunt mai decisi ca niciodata sa lupte…

- Din punct de vedere astrologic, saptamana 19-25 februarie 2018 nu este la fel de bogata in evenimente majore ca saptamanile anterioare, dar diferitele aspecte formate de planete pot aduce schimbari in viața zodiilor. Schimbarile pot sa apara chiar de luni, cand Luna aflata in Berbec ne indeamna…

- Descopera ce-ți prezic astrele pentru saptamâna care urmeaza! Berbec Întâlnirile cu prietenii și rudele continua în primele doua zile ale saptamânii, dupa care Soarele în Pești devine neutru pentru voi. Asta nu înseamna ca nu ofera oportunitați…

- BERBECAveți incredere in propria intuiție. Nu contați prea mult pe cei din jur pentru realizarea proiectelor pe care vi le-ați propus.TAURAveți mare grija la cheltuielile neprevazute care va pot dezechilibra serios bugetul. Excesele de orice fel ar putea avea consecințe.

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- Luna Noua și eclipsa parțiala de Soare din data de 15 februarie. Aceasta Luna Noua coincide cu Anul Nou Chinezesc (anul Cainelui de Pamant). Berbecii trebuie sa rezolve problemele provocate de alții. Situația ii deranjeaza, dar e bine sa nu se certe cu șefii. Taurii pun accent pe cariera.…

- Berbecii vor avea parte de castiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie si aprilie lucrurile se vor reaseza pentru ei din punct de vedere profesional. Citeste si HOROSCOP MARIANA COJOCARU FEBRUARIE: Ce zodii sufera in luna iubirii, cine are o noua relatie, cele mai…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- BERBECEste o zi favorabila pentru studiu și cercetare. Incercati sa folositi toata energia pentru lucruri importante. Spre sfarșitul zilei, cel mai probabil veti avea oaspeți.TAURDin cauza oboselii, este posibil sa fiti irascibil si sa va controlati cu mare greu emotiile.

- Horoscop 2 februarie 2018. A doua zi a lunii februarie are o serie semnificatii importante in mai multe domenii. De exemplu, astazi, la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, credinciosii praznuiesc Intampinarea Domnului si, totodata, astrele au pregatit o multime de surprize pentru cele 12 zodii. Specialistii…

- BERBECAstazi s-ar putea sa aveti indoieli in privinta loialitatii unor prieteni. Incercati sa va detasati si sa priviti lucrurile din exterior, pentru a fi mai obiectivi.TAUREste o zi potrivita pentru inceperea unei relatii.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Iata ce sa gatesti in functie de zodie. Berbec Semne de foc, Berbecii sunt puternici, curajosi, deseori considerati gresit ca fiind insensibili.Caracteristici mancare: Berbecii sunt atrasi de culorile stralucitoare, vibrante, precum rosu, maro si verde. De aceea le place sa manance…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- BERBEC: Sunteti predispus unei depresii si va trebui sa luati masuri pentru a va reveni. Invitatiile sau propunerile pe care le veti primi astazi trebuie luate in considerare prin prisma avantajelor pe care le ofera.

- Berbec Sunteți capabile de gesturi nebunesti doar ca sa demonstrați ceea ce simțiți, asa ca nu trebuie sa mire pe nimeni daca joi veți fi epuizate. Aveți succes și sunteți o companie placuta pentru oricine. Va sugerez sa fiți atente la comunicare daca vreți ca bunastarea financiara sa dea roade.…