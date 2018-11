Volei: Stiinta Explorari – Arcada Galati 2-3

Meci spectaculos disputat, ieri, in sala “Lascar Pana”, in cadrul etapei a 4-a a Diviziei A1 de volei masculin. In sezonul precedent Stiinta Explorari a produs o mare surpriza si a invins pe teren propriu Arcada cu 3-1, fapt ce a contribuit decisiv in economia campionatului, Arcada ratand titlul national. Baimarenii… [citeste mai departe]