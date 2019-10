Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 1 octombrie 2019 Berbec O zi benefica, productiva pentru Berbeci in ceea ce priveste sfera financiara. Tineti minte, comunicarea este esentiala, mai ales cand lucrati in echipa. Aveti rabdare si acceptati sfatul celor din jur. Spre seara aveti ocazia de a iesi la o plimbare in aer liber…

- Tineti prietenii aproape si inlaturati gandurile negative, scrie observator.tv. Este o zi buna pentru distractie si pentru relaxare. Berbec Este o zi benefica pentru reglarea conturilor, pentru incheierea unor conflicte mai vechi sau pentru reaprinderea unei flacari in dragoste. Daca…

- La serviciu dovediti devotament si forta de munca, iar beneficiile nu vor intarzia sa apara, scrie observator.tv. Berbec Berbeci, aveti grija atunci cand purtati conversatii la serviciu sau in familie. In loc sa fiti defensivi, mai bine va cereti iertare atunci cand gresiti si mergeti…

- Este o perioada aglomerata, dar plina de surprize si lectii de viata, mai ales in dragoste, scrie observator.tv. Berbec Dragi Berbeci, fiecare zi este o oportunitate de a va aduna fortele si de a pasi cat mai aproape de podium. Succesul este garantat atata timp cat aveti curaj, dorinta…

- Horoscop 7 septembrie 2019 Berbec Berbeci, in aceasta zi trebuie sa va luati inima in dinti si sa purtati acea discutie de care v-ati tot ferit in ultiam vreme. Exista posibilitatea ca o persoana importanta din viata voastra sa fie suparata pe vo idin anumite motive. Daca aveti rabdare, intelegere…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile veti socializa si va veti bucura de tot felul de distractii: petreceri, teatru, spectacole, picnicuri, intalniri romantice... Multi dintre dumneavoastra va veti implica in cateva proiecte legate de munca de creatie. TAUR 21.04-21.05: Pentru dumneavoastra…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va confruntati cu haosul de la domiciliu. Toate acestea se intampla din cauza lucrarilor de renovare, a proiectelor incepute si nefinalizate sau a unei vizite neasteptate. TAUR 21.04-21.05: Calatorii scurte, comisioane, scris, citit si conversatii cu toata…