Horoscop 4 decembrie 2018 – Sunteti hotarat sa rezolvati o problema financiara BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere nu a dat rezultatele scontate sau a suferit o pierdere neasteptata. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa aveti probleme cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri, dar si cu membrii familiei. Evitati cu orice pret o cearta cu partenerul de viata.

