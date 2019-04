Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC: Are o luna plina de belșug. In luna martie, visele Berbecilor se vor implini. E o luna și de procreere, dar și de belșug. HOROSCOP TAUR: Taurii au luna martie la dispoziție sa inceapa o viața noua. O revigorare și renaștere in toate cele trei planuri, disponibilitaților fizice,…

- Berbec In prima parte a zilei de 2 martie, nativii vor trebui sa-și asume decizii dificile la locul de munca. Context grevant pentru imaginea publica sau pentru simpatia de care ar dori sa se bucure. Stare de iritare și revolta care trebuie controlata mai ales in ipostazele publice. Intre…

- „Fericirea este rareori acolo unde o cauti. Visurile noastre cele mai adanci sunt inflacarate de scantei neasteptate.” Samuil JohnsonBerbec– Exista 3 cuvinte ce ii pot descrie foarte bine pe nativii acestei zodii: acțiune, curaj și impulsivitate.

- Sunt anumite aspecte care iți influențeaza viața, iar semnul zodiacal poate determina chiar și provocarile cele mai mari pe care le poți intampina, dar și cum sa le depașești.BerbecPrincipala provocare a Berbecilor este nerabdarea interioara.

- HOROSCOP 22 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Zi deosebita la capitolul relatii sentimentale. Nici nu este de mirare ca incepi saptamana cu o mica agapa. S-ar putea spune ca obtii un succes amoros si de aici si euforia caracteristica. Indiferent ca este vorba despre o relatie…

- GEMENI - Esti mai sensibila ca niciodata, atrasa de intuneric si depasita de situatie. Persoanele din jurul tau nu te mai inteleg si cred ca te-ai schimbat in rau. Petrece-ti mai mult timp alaturi de oamenii care te iubesc. Vei reusi sa iesi din aceasta stare proasta. RAC - Nu te simti bine…

- Gemenii au nevoie de foarte multa rabdare in anul 2019, scrie spynews.ro. Este important sa isi pastreze calmul, caci vor veni destul de multe probleme care mai de care mai grele. In primele luni ale anului 2019 se anunta probleme financiare, iar in a doua parte a anului nativii Gemeni se…

- HOROSCOP 2019 BERBEC In anul 2019, nativii din Berbec vor fi capabili sa finalizeze anumite decizii importante din viata lor. Cariera va fi mai satisfacatoare pentru majoritatea Berbecilor in acest an. Bineinteles, vei avea parte de incercari si obstacole, dar vei avea si curajul sa le infrunti.…