- BERBECAstazi veti reusi sa faceti tot ceea ce v-ati propus atat in plan profesional, cat si cel personal. Nu va implicati in discutii, care ar putea genera conflicte. TAUREste o perioada foarte buna pentru semnarea contractelor.

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…

- BERBECPentru reusita planurilor profesionale, va fi necesar sa ajungeti la anumite compromisuri; altfel, riscati sa ramaneti cu proiecte neterminate. TAURDaca v-ati facut planuri pentru o schimbare de cariera, orientati-va spre roluri noi si creative.

- Horoscop. Astrele spun ca atunci când doua zodii sunt extrem de compatibile, uniunea lor are sanse sa fie deosebita, magica, plina de energie și extrem de pasionala.

- Pastele aduce familia si prietenii laolalta. Este o perioada linistita, in care va puteti pune ordine in minte, dar si sa culegeti roadele muncii voastre. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie de Paste. Berbec Aveti tendinta de a merge, du-te vino de Paste! Rezistati nevoii de a va supraincarca,…

- BERBECAveti o intuitie foarte buna, iar increderea in propriile forte va da sperante si putere sa puneti in practica toate planurile de viitor.TAURAnalizați atent lucrurile si nu va lasati influențați de ceilalti.

- BERBEC Mai multe forte astrale se unesc pentru a va permite sa recastigati puterea. Telurile spre care tindeti devin foarte clare, iar instinctele va imping spre caile rapide spre a vi le implini. Intelectual, sunteti brici! TAUR Daca vreti sa faceti o retrospectiva a iubirilor, n-aveti decat. Macar…

- Sunt oameni care vor senzatii tari, sunt oameni care vor liniste. Astrele influenteaza caracterul nativilor si pe unii ii face mai curajosi, pe altii nu. Dar tu stii ce zodii sunt in cautare de aventura? BERBEC Aventura, adrenalina si riscul ii face fericiti.