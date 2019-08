HOROSCOP 31 AUGUST 2019. Lacrimi amare în iubire, se lasă cu despărţiri şi regrete Horoscop 31 august 2019 Berbec Berbecii trebuie sa evite cu orice preț conflictele pe plan personal, altfel vor avea parte de un weekend de coșmar. Nu trebuie sa demonstrezi nimanui ca ai dreptate, este suficient sa o știi doar tu. Lasa de la tine, chiar daca este greu la inceput. Și nu uita sa iți iei cateva clipe de relaxare, pe care sa le petreci in singuratate, pentru a-ți pune ordine in ganduri. Daca știi ce vrei, toate se vor așeza la locul lor. Horoscop 31 august 2019 Taur 31 august 2019 Taur Taurii se streseaza prea mult din lucruri marunte, iar o pauza ar fi binevenita. Nu se prabușește lumea daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

