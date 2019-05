Stiri pe aceeasi tema

- „La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, a avut premiera sambata seara la Festivalul de Film de la Cannes, unde participa in competitie. Echipa filmului a fost primita cu aplauze la premiera mondiala si s-a bucurat de toata atentia criticii internationale.

- BERBECDaca nu ati avut timp pentru socializare in ultima vreme, acum este perioada perfecta. S-ar putea sa intalniti persoane noi, cu care sa va impacati foarte bine.TAURDimineata s-ar putea sa fiti stresat la serviciu, din cauza unor lucrari urgente.

- Aparent pline de incredere, patru noi cupluri au vrut sa se supuna celui mai greu test de relație, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera luni, 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, insa unii au uitat curand trecutul pentru a imbrațișa un prezent mult mai ispititor!

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marți, 16 aprilie 2019, horoscop prezentat de...

- HOROSCOP BERBEC. Au chef de munca și pot rezolta multe lucruri. E important sa se implice in activitați in care și-au dovedit experiența. Se lupta pentru a afla opiniile șefilor. Luna Plina le poate aduce tensiuni in relațiile parteneriale. HOROSCOP TAUR. In prima parte a saptamanii sunt…

- BERBEC Ca sa nu intarziati la serviciu sau la o intalnire de afaceri, ar fi bine sa nu plecati de acasa in ultima clipa. S-ar putea sa aveti probleme de comunicare. Fiti prudent in relatiile cu colegii si cu prietenii. Situatia financiara nu trebuie sa va ingrijoreze. Partenerul de viata ar putea primi…

- Cu doar 40 de minune inainte sa paraseasca India, Morodan și Teleșpan, eliminați saptamana trecuta, au primit o veste care le-au dat planurile peste cap. Cei doi s-au intors in competiție, dupa plecarea din India a lui Jojo și Paul Ipate. Jojo și Ipate au fost inlocuiți de o echipa pe cat de cunoscuta,…

- Horoscop 5 martie 2019! Acești nativi nu se simt in apele lor in ultima perioada și sunt lipsiți de energie. Tot ce trebuie sa faca este sa fie atenți la ceea ce consuma. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi importante pentru fiecare zodie in parte.