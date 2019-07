Stiri pe aceeasi tema

- BERBECAstazi, posibilitatile sunt infinite, trebuie doar sa fiti pe faza si sa prindeti momentul oportun. Nu va aventurati in actiuni imposibile.TAURNu ar trebui sa lasati nimic la voia intamplarii. Orice chestiune trebuie tratata cu seriozitate si multa implicare.

- BERBECTindeți sa incepeți nenumarate proiecte personale. Chiar daca nu vedeți rezultatele imediate, ele vor veni.TAURVa revine optimismul și sunteți capabili sa vedeți lucrurile ceva mai clar ca ieri.

- BERBECAstazi, veți avea foarte puțin timp liber la dispoziție, dar va veți bucura de productivitate sporita la locul de munca. Este posibil sa primiți o veste buna de la un membru al familiei, ceea ce va va binedispune in urmatoarea saptamana.

- BERBECNu va lasați atrași in haos și dezordine, pentru ca s-ar putea sa nu mai vedeți lucrurile cum sunt in realitate. Daca nu va organizați, nu va veți putea concentra asupra tuturor situațiilor care se vor ivi.

- BERBECAveti inspiratia necesara sa incepeti un proiect nou, iar prietenii sunt fericiti ca pot sa va dea o mana de ajutor in acest sens. Analizați atent toti pasii, inainte de a lua o decizie.

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…

- BERBECUrmatoarea perioada este perfecta pentru a calatori, fie in tara sau in afara, in special pentru a revedea locuri vechi si dragi. Aveti succes pe plan financiar. TAURLa serviciu, mizati pe autodisciplina.

- BERBECPentru reusita planurilor profesionale, va fi necesar sa ajungeti la anumite compromisuri; altfel, riscati sa ramaneti cu proiecte neterminate. TAURDaca v-ati facut planuri pentru o schimbare de cariera, orientati-va spre roluri noi si creative.