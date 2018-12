Stiri pe aceeasi tema

- Daca deja totul e bine in viata ta, poti spera prin Luna in Balanta ca lucrurile vor continua sa fie armonioase si ca le vei putea mentine asa prin gandurile, emotiile si actiunile tale. Daca 2018 a fost un an provocator, cu lectii, incercari sau eliberari dureroase de trecut, Luna in Balanta vine…

- Simona Halep are o dorința arzatoare: sa fie port-drapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokio, din 2020. Constanțeanca a refuzat participarea la ediția de la Rio, din 2016, invocand teama de virusul Zika. Acum, ea vrea sa reprezinte Romania și șa-și atarne de gat o medalie olimpica, a anunțat…

- Ce aduc Uranus retrograd in Berbec și Venus in Balanța pentru zodii: BERBECBerbecii se pot aștepta la schimbari in plan personal și multe dintre acestea vor fi ”incurajate” de partenerul de viața ori de colaboratori. Pentru unii nativi, revenirea unei foste iubiri poate pune in pericol…

- Iata cum sa-ti imbunatatesti viata amoroasa, in functie de zodie. BerbecBerbecii au multa energie si daca au alaturi partenerul perfect vor incerca multe lucruri noi. Veti descoperi impreuna cat de distractiva poate fi viata amoroasa. TaurTaurii sunt cei mai norocosi iubareti…

- BERBEC: Chiar daca familia este pe primul loc, este nevoie sa aveți grija și de propria persoana. Aveți grija și incercati sa acordati atentie si necesitaților proprii.TAUR: Veti avea o zi destul de tensionata.