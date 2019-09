HOROSCOP 3 SEPTEMBRIE 2019. Zi cu trei ceasuri rele, multe zodii trebuie să-şi păzească spatele Horoscop Berbec. Privesti spre etapele urmatoare ale unui proiect cu maxim interes si entuziasm, pentru ca ti se pare ca totul evolueaza repede si bine. Pastreaza acest tonus ridicat pana la capat si profita de toate stimulentele care mai apar pe parcurs. Nimic nu te poate opri din avant, lucrurile par sa se miste intr-un ritm alert care iti place, deci hai, pedaleaza mai departe cu toate resursele tale. Vestile care vor sosi de acum incolo au un efect foarte benefic pentru ca te duc direct spre scopul tau cel mai inalt. Nimic nu te mai poate intoarce acum din drum, deci tot inainte! Horoscop… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

