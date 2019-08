Stiri pe aceeasi tema

- Rac Luna urmatoare se anunța o perioada extrem de fericita pentru nativii din Rac. Viața este dispusa sa le ofere tot ce și-au visat. Este posibil sa intalneasca marea iubire, sa primeasca o suma mare de bani, sa fie promovați intr-o funcție care le va permite sa-și imbunatațeasca situația…

- Viața presupune urcușuri și coborașuri, iar fiecare dintre noi va avea, la un moment dat, inima franta. Acest an este presarat cu multe reușite pe plan profesional și financiar, insa cu perioade critice și dureroase pe plan sentimental.

- BERBEC - Nu te simti deloc in apele tale. Te simti trista si nesigura. Nu reusesti sa comunici cu familia si ai probleme in a-ti atinge obiectivele pe termen scurt. Realizezi ca nimeni nu este invincibil, nici macar tu. HOROSCOP KARMIC IULIE 2019: Nativii care vor fi loviti de un noroc picat…

- Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea a propus Ministerului Culturii si Identitatii Nationale clasarea in Patrimoniul cultural national, categoria ”Fond” a unui exemplar de carte romaneasca veche detinut de o manastire din judetul Vrancea.

- De mult nu au mai avut parte de asa miracole, dar acum este timpul! In sfarsit, a venit si vremea lor. E timpul ca norocul sa le invaluiasca, sa nu le mai dea drumul vreodata. Toate dorintele li se vor indeplini in scurt timp, totul urmeaza sa se intample. Citeste si HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU…

- HOROSCOP Berbec- Nativii din berbec cauta sa scoata in fața aceste calitați. O floare mai delicata, mai pura adica narcisa alba, pentru a contrabalansa vanitatea sa. HOROSCOP Taur- Nativii acestei zodii sunt sensibili și senzuali, cu o doza de indolența, care este legatura cu pamantul. Foarte…

- Horoscop 2019 pentru Sagetator: incep sa aiba din nou incredere in oameni Dupa ce, in ultimii ani, au avut multe necazuri mai mici sau mai mari din cauza celor dragi, Sagetatorii invața sa aiba din nou incredere in oameni. Mulți nativi au avut ghinion in ultima vreme, unii au fost tradați,…