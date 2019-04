HOROSCOP 3 APRILIE: Decizii majore pentru o parte din zodii

Stiri pe aceeasi tema

- BERBECII ar trebui sa tina cont de sfaturile prețioase oferite de o persoana draga acum ceva timp, pentru ca este momentul sa le puna in aplicare, in special in relația cu persoana iubita.

- Horoscop saptamanal 18-24 martie 2019. Luna Plina in Balanța, șanse uriașe pentru zodii. Sectorul vizat este cel relațional. Evoluție in relațiile cu partenerii de viața și/sau afaceri.

- HOROSCOP BERBEC: Are o luna plina de belșug. In luna martie, visele Berbecilor se vor implini. E o luna și de procreere, dar și de belșug. HOROSCOP TAUR: Taurii au luna martie la dispoziție sa inceapa o viața noua. O revigorare și renaștere in toate cele trei planuri, disponibilitaților fizice,…

- Horoscop. Ce zodii sunt favorizate in dragoste de Dragobete 2019.Vezi in articolul a1.ro, Horoscop dragoste saptamanal pentru Varsator, Pești, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator și Capricorn

- RAC - Nu reusesti sa faci fata emotiilor care apar in viata ta in aceasta luna, scrie girly.ro. Te simti coplesita de tot ce ti se intampla si nu stii ce trebuie sa faci mai departe pentru a reveni la o forma mai buna. Incearca sa nu te stresezi pentru ca totul poate fi si mai rau. Citeste…

- TaurSemn de Pamant, echilibrat și foarte calculat, Taurul nu se va mulțumi niciodata cu puțin. Nativii acestei zodii sunt foarte perseverenți și nu dau inapoi odata ce intampina obstacole.