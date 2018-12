Horoscop 3-9 decembrie: Camelia Pătrăşcanu prezintă tendinţele astrale ale săptămânii Horoscop 3-9 decembrie: "In saptamana 3-9 decembrie, Mercur va iesi din retrogradare și reușim sa decantam toate investigațiile pe care le-am facut asupra diverselor probleme. Multe principii dupa care ne ghidam nu erau bune. Trebuia sa ținem cont de realitatea mai profunda care se va revela in aceasta saptamana. In aceasta perioada putem scapa de kilogramele in plus dar și de alte ganduri grele. Se va pune accentul pe cunoaștere", a explicat astrologul Camelia Pastrașcanu. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

