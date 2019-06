Stiri pe aceeasi tema

- BERBECZi plina de evenimente se anunta astazi. S-ar putea sa incheiati o tranzactie reusita si sa ridicati o suma mare de bani. Si in plan sentimental aveti doar de castigat.TAURPrietenii sunt in centrul atenției și reușiti sa va relaxati in mijlocul lor.

- Orice persoana spune, la un moment dat, o minciuna. Fie ca vrem sa ieșim dintr-o situație neplacuta, fie ca vrem sa ii protejam pe cei dragi de adevaruri dureroase, acest tertip poate fi o adevarata portița de scapare.

- Cele 3 zodii care mint in dragoste apeleaza la minciuna ori de cate ori au ocazia pentru a ieși din situații neplacute, dar și pentru a-și proteja persoana draga de adevaruri care ar putea sa le faca rau, scrie realitatea.net.

- BERBECFiti pregatiti pentru o zi plina de surprize. Totusi, incercati sa rezolvati toate problemele cu ajutorul dialogului. Seara veti avea o intalnire cu o persoana draga pe care nu ati mai vazut-o de mult timp. TAURIndrazniti sa iesiti din zona de confort.

- Vesti bune din partea astrologilor! Care sunt cele mai norocoase zodii in dragste din horoscopul zilei de 11 iunie 2019? Berbecii și Racii sunt atinși de sageata lui Cupidon, astfel ca au mari șanse fie sa-și gaseasca marea iubire, fie sa oficializeze o relație deja existenta. Afla ce-ți rezerva astrele…

- Care sunt cele mai norocoase zodii in dragoste, potrivit horoscopului? Daca ești nascut in zodie de Foc, atunci norocul ți-l faci singur fara sa aștepti sorții sau destinul. Sunt și zodii care cu greu iși gasesc fericirea in cuplu, asta pentru ca ghinionul ii urmarește la orice pas.

- BERBECA venit momentul sa va indepliniți promisiunile. Familia are nevoie de atentia dumneavoastra, pentru a-i ajuta sa treaca mai usor peste momentele dificile.TAURAstazi, eforturile va vor fi apreciate la justa valoare. Pe de alta parte, aveti o perioada de criza financiara.