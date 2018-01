Stiri pe aceeasi tema

- Luna plina de miercurea viitoare aduce o saptamana plina pentru toata lumea, pentru ca vine cu multa energie, a spus astrologul Camelia Patrașcanu, duminica, la Antena 3. Berbec - Luna plina...

- Horoscop financiar vara 2018: Pe parcursul lunilor iunie, iulie si august, Leii trebuie sa economiseasca bani, iar Capricornii au noroc in afaceri. Berbec In aceste luni, Berbecul se va bucura de o situatie financiara buna, insa nu trebuie sa arunce banii pe lucruri inutile de care nu se folosesc. Inainte…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Iata care sunt nativii din zodiac cu care trebuie sa ai mare grija in perioada urmatoare: Una dintre aceste doua zodii care vor fi extrem de agitate in luna februarie este zodia TAUR. Acești nativi nu vor ezita sa se impuna ori de cate ori vor avea ocazia și, mai ales, sa-și spuna punctul…

- HOROSCOP BERBEC Ceea ce te preocupa acum cel mai mult e sanatatea ta fizica. E momentul sa iei decizii care suna inaltator si care te entuziasmeaza la maximum, si iti iei angajamentul sa te apuci de un sport, sa-ti iei abonament la sala, sa te tii de un regim care ar face bine organismului tau.…

- HOROSCOP BERBEC Te cam joci cu banii de care dispui, furat ba de o tentatie, ba de un capriciu de moment. Daca nu te opresti la timp, iti vei dezechilibra bugetul intr-un moment in care nu prea se intrevad solutii de a-l intari. Esti probabil influentat de cineva din anturaj care o duce…

- HOROSCOP 15 IANUARIE 2018 BERBEC Esti implicat intr-un proces de lunga durata care necesita mari cantitati de rabdare din partea ta, ceea ce, se stie, nu prea detii. Ai de invatat enorm din aceasta lenta evolutie. Pas cu pas, se cladeste sub ochii tai viitorul succes la care visezi, deci nu ai incotro…

- Horoscop 14 ianuarie 2018: BERBEC In prima parte a zilei s-ar putea sa-ți ieși din fire din cauza divergențelor cu un partener de afaceri sau cu un coleg. Exista o cale de mijloc, dar compromisul este posibil numai daca reușești sa-ți controlezi impulsivitate și sa analizezi situația in mod lucid…

- Berbec Intre 13 și 14 ianuarie seara, buna comunicare cu persoanele și instituțiile din strainatate, posibilitatea de a face scurte deplasari dincolo de granițele țarii in care se afla. Berbecii se pot atașa de idei noi, revoluționare, curajoase, pot imbrațișa cu generozitate cauza altor persoane…

- HOROSCOP BERBEC Nu stii sa te organizezi eficient, pentru ca ai multe in minte si nu stii pe care s-o scoti mai bine in valoare. Esti dezorientat, se vede ca intri in panica din cauza timpului a carui scurgere te copleseste. Parca ai fi in afara timpului, faci totul exact invers decat…

- Multa lume se intreaba care este cea mai ”buna” zodie, zodia care are lumea la picioare. Fiecare semn zodiacal are avantajele si dezavantajele lui pentru persoanele nascute sub imperiul acestuia dar de departe exista o zodie a liderilor.

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- HOROSCOP BERBECVisezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens. Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana…

- Berbec - Ei trebuie sa invete sa vorbeasca pentru ei insisi si sa se accepte asa cum sunt. Taur - Trebuie sa invatati sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa gasiti o modalitate de a va usura provocarile.

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- HOROSCOP BERBEC Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect,…

- HOROSCOP BERBEC Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate. Fii deschis la propuneri, invitatii,…

- Horoscop ianuarie 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: BERBEC Se pot aduce in discuțe problemele financiare ale nativului acestei zodii, iar cu ajutorul membrilor familiei se pot cauta soluții. Duminica este zi de petrecere pentru a incepe saptamana cu voie buna. Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: TAUR Weekend-ul…

- BERBECBerbecul este semn de foc și deseori acest nativ simte nevoia sa fie stralucitor. Cea mai potrivita culoare pentru acest an este roșu aprins.TAURAcestui nativ anul acesta i se recomanda o culoare precum albastru pentru a deveni calm.

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante, scrie Realitatea.net.

- HOROSCOP BERBEC O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele, scrie Ce se intampla, doctore?. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante!

- Va fi un an mult mai agitat, dar in interiorul nostru. Anul 2018 va veni cu vesti noi pentru toate zodiile. Pentru a afla care zodie va fi ramane insarcinata, cine va lua mai multi bani si cum vei sta cu norocul, citeste materialul de mai jos.

- Berbec2018 va fi un an cu evenimente interesante pentru Berbeci. Dorințele pe care le ai se vor indeplini neaparat in noul an, pentru ca vei munci mult pentru realizarea lor. Berbecul are tendința sa grabeasca lucrurile, pierzandu-și concentrarea și lasand nerabdarea sa domine.

- BERBEC Un Berbec se poate certa cu tine, dar te iubeste prea mult pentru a ramane suparat pe tine, scrie eva.ro. El e un om impulsiv, plin de viata, pasiune si energie. Berbecul iubeste o competitie buna si nu ii place sa piarda sau sa i se spuna ce sa faca. Cu toate acestea, el isi…

- HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2017 Berbec Ai multe si marunte de facut la serviciu, dar este nevoie sa fii prudent si sa-iti selectezi prioritatile. Sanatatea este vulnerabila, mai ales pe segmentele sistemului digestiv. Remediile naturiste, odihna, detasarea de neplacerile cotidiene sunt cele mai…

- HOROSCOP URANIA BERBEC In prima parte a zilei de 23 decembrie, Berbecii vor simți nevoia sa faca ceva deosebit alaturi de prieteni: o petrecere, organizarea unui eveniment, o excursie, etc. Intre 23 decembrie, dupa ora16:42′, și noaptea de 26 decembrie, efort de a se calma, dupa o perioada…

- HOROSCOP 19 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Gandurile iti zboara in locuri indepartate, in tari straine pe care ai dori sa le vizitezi, alaturi de cei dragi. Posibil sa-ti fie taiat elanul fie de unele probleme de sanatate, fie de indatoririle profesionale pe care la ai la serviciu.…

- BERRBEC Faci totul in viteza. Iti iei avant prea mare atunci cand iti propui sa faci ceva si te poti arde uneori. Esti de obicei dependenta de cafea, si nu de oricare, ci de una tare. Atunci cand incepi sa exagerezi si sa consumi mai mult decat trebuie, cei din jur ar trebui sa iti…

- HOROSCOP BERBEC Ai grija cum te comporti azi in preajma unor persoane foarte sensibile, pentru ca atitudinea ta mai directa, mai categorica, poate si mai severa, s-ar putea sa lase urme adanci asupra unui suflet fragil. Fii atent cum vorbesti copilului tau, partenerului de suflet, parintilor,…

- BERBEC Sunteți plini de energie și in acest ton simțiți nevoia de o schimbare in plan sentimental. V-ați saturat sa așteptați așa ca va declarați iubirea sus și tare spre surprinderea tuturor.

- Horoscop zilnic 4 decembrie. Luna plina aduce un scandal uriaș pentru aceasta zodie. Horoscop zilnic 4 decembrie: Berbec (21.03 -19.04) Iubire: schimbare de atitudine, despre o schimbare interioara cu impact asupra colaboratorilor directi sau a vietii de familie, fapt care îi…

- HOROSCOP 2018. În comparație cu anii precedenți, framântați de conflicte, tensiuni și rasturnari de situație dintre cele mai dureroase, anul 2018 promite perioade mai îndelungate de armonie, de reechilibrare, de regasire, de revenire pe

- Horoscop de weekend: BERBEC Nu este un moment pentru a deschide o anume discuție cu un membru al familiei. Berbecul nu va fi incantat de cum decurge weekendul, mai ales cand cei din jur muncesc incontinuu. Horoscop de weekend: TAUR In timpul liber este posibil ca un apropiat sa va viziteze…

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Unde intervii tu, se face liniste, deoarece ai un talent aparte de a aplana chiar si cele mai aprinse dispute. Gasesti o cale de a calma spiritele si de a-i pune la masa tratativelor, pentru a descoperi o solutie de mijloc. Ai talent…

- BERBEC Nerabdarea este cuvantul care te caracterizeaza. Gandirea lucrurilor si situatiilor nu este cea mai mare abilitate a ta. Esti intotdeauna gata sa pornesti la drum cu o nebunie si un elan de necrezut. Din aceasta cauza, nesabuinta si graba se vor dovedi a fi obiceiuri chiar rele…

- Se ghideaza in viața dupa moralitate, iar acest nativ are tendința sa se indeparteze de persoanele care mint, scrie secretele.com. Cuvantul "minciuna" nu face parte din vocabularul lor. Poate ca Sagetatorul nu este placut de toți cei din jur și asta pentru ca iși conduce viața cu mult tact. Citeste…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 15 noiembrie 2017. BERBEC Poate fi o zi cu o atmosfera complicata, mai greu de suportat. Comunicarea directa este cheia astazi! TAUR Puteti ieși mai ușor din starea de confuzie, daca…

- Compatibilitatea este o noțiune care ar putea fi dezbatuta la nesfarșit, fara sa se ajunga la o concluzie clara. Sigur ai avut momente de curiozitate in care te-ai intrebat cu ce zodie te-ai potrivi cel mai bine, dar nu ai gasit un raspuns clar.

- BERBECIi este frica ca intr-o zi iși va pierde motivația sa traiascTAURIi este frica ca nu iși va gasi rostul in viața.GEMENIIi este frica ca nu va fi ascultat.RACIi este frica ca nu-i va putea ajuta pe cei care au nevoie de ajutor.LEUIi este frica ca va fi uitat.

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- Pentru ca suntem intr-o zi mercuriana, ziua de miercuri este importanta datorita dimensiunii de comunicare si aliantelor care se pot crea intre doua parti. BERBEC- voi sunteti mame minunate si va acupati cu mare atentie de copii. Ca soacra sunteti putin dominatoare. TAUR- delicate si…