Stiri pe aceeasi tema

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 28 ianuarie 2018. Capricornii primesc informații, dar nu le prelucreaza, ca sa poata beneficia de ele Horoscop 28 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa descoperi ca parerile tale despre anumite persoane sau situații nu sunt deloc adevarate sau ar putea fi serios imbunatațite, in avantajul tuturor.…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- Horoscop financiar vara 2018: Pe parcursul lunilor iunie, iulie si august, Leii trebuie sa economiseasca bani, iar Capricornii au noroc in afaceri. Berbec In aceste luni, Berbecul se va bucura de o situatie financiara buna, insa nu trebuie sa arunce banii pe lucruri inutile de care nu se folosesc. Inainte…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BerbecPur și simplu, nu o face. Nici nu incerca. Nu conteaza daca au dreptate sau nu, Berbecii sunt luptatori adevarați, iar lupta pe care o duc este de obicei alimentata cu furie și agresivitate. Cand te cerți cu un Berbec, te cerți cu ego-ul in persoana.

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- TaurNativii nascuti sub acest semn zodiacal vor avea un an incarcat de sentimente si de iubire. Emotiile si romantismul vor fi la ordinea zilei si daca au intrat singuri in noul an, vor intalni pe cineva alaturi de care vor putea sa-si intemeieze o familie si care sa le fie alaturi intreaga…

- Horoscop 11 ianuarie 2018. Capricornii fac investigații, ca sa vada cum au ajuns la anumite erori, pe care le regreta Horoscop 11 ianuarie 2018 – Berbec Incepi sa te ocupi cu toata seriozitatea de parcursul profesional, de imaginea proprie, dar și de rezultatele pe care le poți obține prin eforturile…

- Scorpion Jupiter ajunge in Scorpion si astfel se poate numi cel mai norocos nativ al zodiacului in acest an, din punct de vedere amoros. Scorpionii sunt in general magnetici si foarte atractivi, insa acum se vor intrece pe ei. Pe langa dragoste, nativii din Scorpion vor avea parte si…

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- BERBECDimineata, sunteti indispus si nimeni nu va poate intra in voie. Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei. TAURVa simtiti plin de energie si cei din jur va apreciaza ideile. Incercati sa profitati de orice ocazie pentru a va relaxa.

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii iși exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba insa intr-una neplacuta, daca insiști cu nemulțumirile, de orice fel, și cu lista de dorințe…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Horoscop 17 decembrie 2017. Capricornii sunt mințiți. Cei din jurul lor deformeaza adevarul dupa cum au interes Horoscop 17 decembrie 2017 – Berbec E nevoie de un efort sincer ca sa poți opri impulsurile razboinice care te incearca azi și sa te apropii de oamenii de la care ai ceva de invațat. De asta…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- BERBEC: Acești nativi ar trebui sa-și concentreze intreaga atenție asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru ei și care nu necesita amanare. Ar trebui sa colaboreze cu cei din jur pentru ca acest lucru le va permite sa rezolve ce și-au propus. TAUR: Carisma și farmecul…

- BERBEC: Pot aparea situații ale caror rezolvare o poți gasi doar tu. Trebuie sa te concentrezi mai mult pe tine și sa nu dai atenție cuvintelor rautacioase ale celor din jur. Ar fi mai bine sa ai o atitudine pozitiva și sa privești partea buna din orice obstacol. TAUR: Acești…

- BERBEC: Daca visați la o noua iubire, șansele de a intalni o persoana cu care sa fiți pe aceeași lungime de unda vor crește simțitor.TAUR: Beneficiați de o energie puternica și echilibrata, e bine sa faceți mai multa mișcare și sa va ocupați de ingrijirea corpului.

- CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o iarna ca de basm. In urmatoarea perioada, toate necazurile lor se vor șterge și norocul ii va urmari la fiecare pas. Capricornii vor fi mai fericiți ca niciodata. Acești nativi vor zburda de fericire, vor zambi pentru vor…

- Berbec Vei fi bogat, esti un lider innascut. Urasti sa lucrezi pentru altii, iar acest lucru te va conduce catre infiintarea propriei companii. Ar putea dura o perioada lunga de timp, dar o veti face sa functioneze. Asigurati-va ca va luati in serios rolul de conducere, pana cand veti…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Locul IV: GEMENI Acești nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc așa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- Daca ai cunoscut o persoana noua si zodia acesteia este Capricorn, ti-am pregatit 6 motive pentru care este bine sa te intalnesti in continuare cu aceasta. Daca esti pasionata de astrologie sau pur si simplu esti curioasa din cand in cand sa afli ce ti-au pregatit astrele, este posibil sa fii una dintre…

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- Jennifer Lawrence vorbește despre cum ii guverneaza emoțiile viața intr-un interviu de promovare al noului sau film, ”Mother!”. Este o drama psihologica incarcata de emoții dintre cele mai diverse, de la fericirea traita liniștit in cuplu la frica de a-și pierde viața. Despre cum se descurca Jennifer…

- Horoscop, vineri, 1 decembrie 2017. Berbecii au tendința sa accetueze anumite conflicte. Horoscop 1 decembrie 2017 – Berbec Ziua aduce tendințe puternice, care te pot determina sa accentuezi anumite conflicte, cum ar fi cele parteneriale, sau sa domolești aceste impulsuri, deși nu va fi deloc ușor.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 30 noiembrie 2017. Ziua poate deveni interesanta pentru Fecioara. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Berbec Poate deveni o zi complicata, daca vei apasa prea mult pe cuvinte, mai ales în discuțiile cu partenerul de cuplu sau un alt partener, la fel de important.…

- Horoscop de weekend: BERBEC Nu este un moment pentru a deschide o anume discuție cu un membru al familiei. Berbecul nu va fi incantat de cum decurge weekendul, mai ales cand cei din jur muncesc incontinuu. Horoscop de weekend: TAUR In timpul liber este posibil ca un apropiat sa va viziteze…

- Horoscop de weekend 25-26 Noiembrie 2017. Acest weekend vine însoțit de conflicte, dar și de probleme de sanatate destul de serioase. Afla ce-ți rezerva astrele în acest weekend.

- BERBECAstazi este posibil sa va intalniti cu o cunostinta mai veche. In relatiile cu persoana iubita, fiti onest si recunoasteti unde ati gresit!TAURAveti succes in afaceri si in activitatile casnice.

- BERBEC Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dvs. Nu va lasati demoralizat si nu renuntati la planurile de schimbare! Acordati mai multa atentie activitatilor casnice. Sentimental, totul…

- BERBECNu este exclus sa va schimbați planurile, pentru a da o mana de ajutor unui cunoscut care are probleme. Pastrați-va calmul și acceptați sprijinul familiei.TAURPe plan sentimental, va merge foarte bine.

- BERBECDaca aveți probleme financiare, ar fi un moment bun sa va reorganizați bugetul. Mai taiați din cheltuielile inutile.TAURPastrați-va calmul, chiar daca uneori asta vi se pare foarte dificil.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- BERBECDaca veți manifesta ințelegere fața de cei din jur, atunci lucrurile ar putea merge mult mai ușor. Daca va veți lasa purtat de impulsuri, atunci cei mai mulți se vor indeparta de voi.

- BERBECAstazi veți fi mai sensibil ca de obicei. Este posibil sa va intalniți cu persoane pe care nu le-ați mai vazut de multa vreme, ceea ce va va duce cu gandul la anii copilariei. TAURStabiliți-va cat mai clar posibil prioritațile.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n" ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…