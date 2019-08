Horoscop 29 august – 4 septembrie: Surprize de la Uranus și Luna Nouă Observatiile clinice si cele experimentale controlate arata ca, in jurul frecvenței de 4,3 Hz – depinde de individ, de rasa, sex, varsta, mediu -, activitatea neuronala de tip ”delta/theta” este cea mai favorabila cresterii, refacerii sau dezvoltarii țesuturilor. * Berbec Perioada care vine este de bun augur. Joi, 29 august, Berbecii se pot simți ca niște bogatași. Mintea lor este capabila sa proceseze mii de puncte diferite și sa le afle numitorul comun. Provocarile care le-au fost aruncate pana acum iși gasesc rezolvarea mai simplu decat o bataie din palme. Tot joi, romantismul Berbecilor e… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

