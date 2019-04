Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 18 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 aprilie 2019 - Berbec: Exista riscul sa te superi mai mult decat de obicei pe un prieten sau o ruda, fara sa poți indica un motiv clar pentru asta. Va trebui sa oferi, totuși, unele explicații. Horoscop 18 aprilie 2019…

- Sagetator- horoscop Aprilie 2019 Chiar daca e mai mereu fericit, Sagetatorul ascunde suferinte mari. In luna Aprilie, trebuie sa lupte foarte mult pentru a-si mentine situatia financiara stabila, iar atunci cand crede ca totul ii merge bine, primeste o lovitura care ii demoleaza tot ce a construit.…

- BERBEC: Este o zi favorabila din punct de vedere sentimental, in special pentru cei care inca nu sunt intr-o relatie. Asta pentru ca au toate sansele sa-si gaseasca dragostea la prima vedere.

- Horoscop 19 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 martie 2019 - Berbec: Este important sa ții cont de starea ta de sanatate și sa consideri o prioritate tot ce te poate ajuta sa o protejezi sau sa o recuperezi. Horoscop 19 martie 2019 - Taur: Ai nevoie doar de ceva mai…

- Horoscop 17 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 17 martie 2019 - Berbec: S-ar putea sa iți umbrești singur bucuria la care ai acces in aceasta zi, fixandu-te pe lipsuri, deși nu este o situație noua și nici nu e fara rezolvare. Horoscop 17 martie 2019 - Taur: Vei avea de…

- Horoscop vineri 22 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 februarie 2019 - Berbec: Este o zi care aduce tensiuni in probleme importante, cum ar fi planurile tale de viitor, in special cel profesional, dar și in sectorul sanatații. Horoscop vineri 22 februarie 2019 - Taur:…

- Horoscop. Ce iți rezerva astrele Saptamana viitoare 18-24 februarie 2019. Afla din articolul a1.ro, ce iți rezerva astrele saptamana viitoare, in perioada 18-24 februarie. Horoscop saptamanal pentru Varsator, Pești, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator și Capricorn

- BERBEC: In prima parte a zilei sunteti putin mai distrat si comunicati mai greu. Spre seara totul revine la locul lui si va puteti concentra pe ceea ce faceti. TAUR: Este momentul oportun pentru a lua o decizie in privinta relatiilor sentimentale, la care va ganditi de ceva timp.