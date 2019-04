HOROSCOP 29 aprilie - 5 mai Camelia Pătrăşcanu: Săptămână pentru reîncărcarea bateriilor HOROSCOP. Camelia Patrașcanu a prezentat horoscopul pentru saptamana 29 aprilie-5 mai. Se anunța vești minunate pentru unele zodii. HOROSCOP BERBEC- saptamana cu pace și toleranța pentru berbeci. Luni și marți au parte de multa liniște și ințelegere din partea celor dragi, iar de miercuri spre sfarșitul saptamanii vor avea parte de zile foarte foarte bune, zile fertile, in care vor cheltui inteligent banii și energia. Sunt mai individualiști la inceputul saptamanii. HOROSCOP Taur- pun mult preț pe prieteni luni și marți, se pot impaca cu o persoana cu care au fost apropiați in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop: Horoscopul de weekend. Ce iți rezerva astrele in perioada 5 – 7 aprilie 2019. Afla din articolul a1.ro, horoscopul pentru Varsator, Pești, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator și Capricorn

- Mii de timișoreni au profitat de vremea frumoasa de la sfarșitul saptamanii trecute și s-au plimbat cu vaporașele, pe Bega. Weekend-ul trecut aproape 4500 de timișoreni și turiști au ales sa admire Timișoara de pe apa. Varful de calatori a fost atins dunimica, zi in care au „plutit” cu vaporașele 2.700…

- Sfarsitul de saptamana aduce trei spectacole superbe la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. Vineri, 29 martie, Teatrul „Maria Filotti” din Braila vine pe scena Dramaticului galatean cu o comedie clasica – „Badaranii”, de Carlo Goldoni, in regia lui Petru Vutcarau.

- Sfarșitul saptamanii vine cu vreme frumoasa și cu temperaturi in creștere. Vom avea un weekend cu soare. De luni insa, temperaturile scad și revin in peisaj și ploile dar și ninsorile. In weekend vremea va fi insorita in toata țara, dar mai ales pe parcursul zilei de luni, in sud. Trecerea va fi brusca,…

- Actiunile pentru siguranta comunitatii din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 16 persoane, precum si dispunerea a 13 masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 29 de conducatori auto au ramas fara permis.

- Marți, in a patra zi de la izbucnirea incendiului de la Solina Alba Iulia, intervenția pompierilor prezenți la fața locului, continua pentru stingerea focarelor ascunse. Utilaje grele au fost aduse in zona și a inceput acțiunea de decopertare și inlaturare a elementelor de construcție prabușite. In…

- Berbec 21.03 – 20.04 Astrele iți ofera șansa de a repara ceva, de a-ți asculta de vocea sufletului. Daca in ultimii ani ai dorit sa rupi o relație, acum vei reuși sa iți pui gandurile in ordine, sa te eliberezi. Vei putea cere și sfatul unui specialist care sa te indrume. Trateaza orice situație…

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 ianuarie - 3 februarie. O saptamana plina de provocari. PREVIZIUNILE RUNELOR HOROSCOP. Berbec - da lovitura. Salt rapid, calitativ, primește recompense pentru munca sa. HOROSCOP. Taur - o saptamana in care este la mana Domnului. Este o nebuloasa in capul sau.…