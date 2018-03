Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2018 MARIANA COJOCARU: Pentru Berbeci, 2018 va aduce afirmarea in cariera. Pe 15 mai, Uranus va parasi zodia lor, dupa sapte ani de transformari. Planeta va intra atunci in Taur si vor incepe opt ani de castiguri bune, in care nativii acestei zodii vor fi originali si inventivi. Lucrurile…

- Scandalul ”listelor negre” a deschis, in ultima perioada, o noua Cutie a Pandorei. Miercuri seara a fost prezentata o noua lista. Unul dintre politicienii vizați este și Mircea Diaconu pentru conflicte de interese, Alistar Theodor Victor, Ecaterina Andronescu. Surpriza serii a venit cand Gadea a dezvaluit…

- In timpul misiunilor de explorare a mediului marin, robotii pot fi asemanati cu un taur care da buzna intr-un magazin de portelanuri, propulsia acestor dispozitive deranjand vietuitoarele pe care ar trebui sa le monitorizeze. Insa, o echipa de oameni de stiinta a anuntat miercuri ca a inventat un peste…

- Raportat la riscurile la care este expusa tara, locuitorii Romaniei sunt printre cel mai putin protejati din Europa. Si in interiorul tarii exista insa judete mai expuse si altele ceva mai sigure. O analiza realizata in functie de frecventa de aparitie a cutremurelor si inundatiei si raportat la numarul…

- HOROSCOP 20 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- Horoscopul primaverii. Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta,…

- Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018. Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in…

- HOROSCOP 13 martie 2018 Berbec. Nativii din Berbec ar trebui sa evite imprumuturile in aceasta zi pentru ca exista riscul sa nu mai vada banii inapoi. De asemenea, e posibil sa primeasca vizita unei persoane venite de departe. HOROSCOP 13 martie 2018 Taur. Cariera e pe primul loc. Esti pus…

- BERBEC: Analizați cu realism ceea ce se intampla in jur. Fiți deschis cu prietenii și lasati secretele deoparte.TAUR: Incercați sa ieșiți din rutina. O petrecere cu prietenii va da culoare acestei zile.GEMENI: Schimbul de pareri cu cei din jur poate fi foarte folositor.

- Dupa codul portocaliu de ger si ninsori consistente care a fost prelungit pana pe 4 martie , potrivit ANM, o noua avertizare, de aceasta data de cod galben de polei a fost emisa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de polei pentru…

- Horoscop martie 2018: BerbeculAcum, mai mult decat in lunile anterioare, va concentrati pe cariera, dar si pe viata de familie. Pregatiti scena pentru un viitor proiect, care poate insemna chiar o afacere de familie. Ar putea aparea anumite intarzieri financiare, dar nu va ingrijorati.…

- BERBECTrebuie sa dovediti ca aveti un gust desavarsit. S-ar putea ca acest lucru sa fie deosebit de important intr-un anumit moment al zilei. Este o zi potrivita sa convingeti sefii ca meritati pozitia pe care o aveti.

- Berbec: Nu sunt excluse banuieli sau semne de intrebare, insa pana cand vor veni raspunsuri sau certitudini veți prefera sa va vedeți liniștiți de ale voastre, sa luați parte la intalnirile și distracțiile zilei, sa vedeți partea plina a paharului.

- Marțișorul potrivit pentru zodiile de apa Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de mult noroc. Prin urmare, marțițorul potrivit acestor zodii este trifoiul cu patru foi. Acești nativi au tot timpul nevoie de un imbold, de un dram de noroc oricat de mult ar munci și iși dau seama de…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- Berbec – Nu te increde astazi in sfaturile unui prieten sau ale unui apropiat al familiei, deoarece s-ar putea sa iți induca in eroare judecata și ca atare sa comiți unele greșeli…copilarești! Alege-ți bine și rațional colaboratorii cu care vrei sa lucrezi și nu te entuziasma la primul om care iți iese…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Horoscopul zilei de 18 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Berbec Nativul din Berbec va avea parte de mici castiguri financiare, venite din munca cinstita. Acestia vor petrece aproape toata luna. Taur Nativii din Taur vor strange putin cureaua, atunci cand vor realiza ca acest lucru este in favoarea lor. Gemeni Cei nascuti…

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- Discursul de miercuri al procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, reprezinta un indemn la ”lupta” adresat celor care pana acum au fost ”precauți” și, totodata, un semnal ca SUA au revenit intr-o formula clara in jocul intern din Romania. Asupra Puterii PSD-ALDE va avea un efect de radicalizare,…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- 1. Berbec Nu mai este un secret ca Berbecii sunt persoane foarte incapațanate carora le place sa controleze, scrie estisuperba.ro. Dar aceasta calitate nu se combina deloc cu prietenia. Trebuie sa te asiguri doar ca cealalta persoana nu crede ca o tradezi pentru ca nu a avut grija la limbaj.…

- Horoscopul zilei de 12 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Cand Venus, planeta Iubirii, se afla in zodia Pești: visam la o iubire ca in filme; suntem mai romantici și mai sensibili; trecem peste prejudecați sau “bariere” sociale, culturale sau spirituale; ne indragostim de persoane cu probleme, pe care vrem sa le ajutam și pentru care suntem gata sa…

- Luna Noua și eclipsa parțiala de Soare din data de 15 februarie. Aceasta Luna Noua coincide cu Anul Nou Chinezesc (anul Cainelui de Pamant). Berbecii trebuie sa rezolve problemele provocate de alții. Situația ii deranjeaza, dar e bine sa nu se certe cu șefii. Taurii pun accent pe cariera.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Peste 600 de copii intre 12 si 14 ani, care invata in 10 scoli din municipiul Targu Mures, vor fi beneficiarii campaniei de prevenire a criminalitatii in mediul online "In siguranta online! Stiu sa folosesc avantajele internetului, evitand riscurile!", lansata marti de Compartimentul Analiza si Prevenirea…

- Berbec: Vi se confirma un statut, depașirea unei situații de proba sau de incertitudine. Este o zi plina, aveți multe lucruri de terminat și realizarea lor depinde de felul in care reușiți sa cooperati cu colegii, cu toți cei implicați.

- Taur In 2018 rutina Taurilor va fi bulversata. In anul acesta, nativii din Taur vor fi mai increzatori in fortele prorii si pregatiti sa descopere si sa infrunte ceea ce i-a speriat tot timpul: necunoscutul. In dragoste, taurul va face tot ce tine de el pentru fericirea proprie, se…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt predispuși la dureri de cap in luna februarie, dar este posibil sa aiba și probleme cu dinții sau chiar cu petele pe fața. TAUR: Taurii au un sistem imunitar excelent, in general, insa in aceasta perioada este posibil sa se…

- Berbecii trebuie sa asculte vocea intuitiei. Spre sfarsitul lunii, trebuie sa faceti o schimbare de imagine. Taurii vor fi supusi unor provocari sentimentale. Concret, trebuie sa alegeti intre trecut si prezent. Decizia va depinde numai de starea dumneavoastra de spirit. Gemenii…

- Anul 2018 este vazut ca fiind anul deteriorarii contextului geopolitic. Experti si factori de decizie la nivel global anticipeaza o intensificare a confruntarilor politice sau economice si chiar o sporire a riscurilor asociate unui razboi intre marile puteri. Considerentele sunt cuprinse in raportul…

- Exisa 6 zodii care pot face viața partenerului un calvar, scrie estisuperba.ro. In timp ce unele zodii sunt nesuferite prin definiție, altele se schimba complet in momentul in care sunt intr-o relație, devenind posesive și irascibile. Iata care sunt acestea: Citeste si Top trei zodii care…

- SFANTUL ANTON. In fiecare an, pe 17 ianuarie credinciosii ortodocsi, dar si cei catolici il praznuiesc pe Sfantul Antonie cel Mare. Cunoscut ca "parintele monahilor", Sfantul Antonie este grabnic ajutator. El este considerat ocrotitorul orfanilor si al oamenilor saraci si ii pazeste pe oameni de duhurile…

- BERBEC: S-ar putea sa incepeti o noua activitate de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, temperati-va spiritul critic. TAUR: Este posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte o promisiune. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri.

- Zodiile de apa sunt Racul, Scorpionul si Pestii. Probabil ca ei sunt cei mai paradoxali din tot horoscopul, avand abilitatea de a se transforma continuu, in orice situatie si in functie de necesitati! Se combina cat se poate de frumos cu aerul si pamantul, dar nu si cu focul. Ei se raporteaza prin ceea…

- Atunci cand iti cumperi mancare, este recomandat sa stii modul de preparare sau chiar locul de provenienta. Altfel, ai putea aceasta problema grava. Atunci cand sushi nu este preparat in mod corespunzator, poate duce la probleme grave de sanatate. Dupa ce a consumat o portie de Sashimi, un barbat a…

- Fugit din țara pentru a scapa de problemele cu justiția, Radu Mazare nu este ferit de pericole! Madagascarul, statul unde fostul primar a fugit pentru a cere azil politic, a fost lovit de un ciclon devastator, in urma caruia 29 de persoane au murit.Douazeci și noua de persoane au murit, dupa…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur – Rac O relatie facuta…

- BERBEC: Preocuparile banești vor fi prioritare in aceasta zi. Veți fi dispuși sa alergați peste tot unde este nevoie ca sa obțineți caștigul preconizat.TAUR: Oboseala și rutina din ultima vreme, probabil, ca-și vor spune cuvantul.

- Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru cei care știu ce isi doresc. Taur: Va trebui sa se apropie de persoanele dragi, cu persoanele cu care intra in contact. Trebuie…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 1-7 ianuarie 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre și vezi daca zodia ta se numara printre ele! Berbecii care vor sa se mute sau sa investeasca intr-o casa primesc ajutor financiar din partea familiei…Citește aici horoscopul complet pentru…