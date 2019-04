HOROSCOP 28 APRILIE 2019. Ce zodii sunt binecuvântate de Paşte Horoscop 28 aprilie 2019 Berbec Berbecii isi petrec ziua exclusiv in familie. Sarbatorile aduc voie buna, intelegere si multa pozitivitate pentru acesti nativi, astfel ca orice situatie tensionata, orice conflcit sau problema este complet exclusa. Petreceti timp alaturi de cei dragi si bucurati-va de compania lor. Incarcati-va bateriile si pregatiti-va de noi proiecte si sarcini de serviciu in viitor. Horoscop 28 aprilie 2019 Taur 28 aprilie 2019 Taur Taurii au parte de intelegere, tact si comoditate in aceasta zi. Ati putea iesi din casa, ori cu familia, prietenii sau persoana iubita, pentru o plimbare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

