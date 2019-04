Horoscop 28 aprilie 2019. Capricornii intră în situații conflictuale Horoscop 28 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 28 aprilie 2019 - Berbec: Sunt destul de puternice unele dintre tendințele acestei zile, cele care te indeamna sa iți continui planurile de razbunare sau de lupta, fara sa conteze miza. Horoscop 28 aprilie 2019 - Taur: Conteaza foarte mult ce alegi sa faci astazi, daca vei accepta influența pozitiva sau pe cea negativa. Roadele acestor alegeri iți sunt deja cunoscute. Horoscop 28 aprilie 2019 - Gemeni: Ar fi bine sa nu iți faci planuri prea rigide, ca sa iți fie mai ușor sa renunți la ele, in caz ca apar solicitari care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 25 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 aprilie 2019 - Berbec: Pot sa apara intarzieri, amanari, rasturnari de situații, din cauza unor decizii ale superiorilor. Poate ca ai avea motive sa te revolți, dar nu ți-ar folosi la nimic. Horoscop 25 aprilie 2019 - Taur:…

- Horoscop 21 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 21 aprilie 2019 - Berbec: Ai in fața o zi care iți aduce exact ce aveai nevoie, incepand cu un cadru potrivit pentru revigorare și incheind cu accentuarea dorinței de a avea mai multa liniște in casa. Horoscop 21 aprilie 2019…

- Horoscop 20 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 20 aprilie 2019 - Berbec: O zi cu tendințe puternice, diverse, dar greu de gestionat. E nevoie de un efort sincer de respectare a drepturilor celorlalți, indiferent ce parere ai avea tu despre ei. Horoscop 20 aprilie 2019…

- Horoscop 13 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 13 aprilie 2019 - Berbec: Ai putea avea o zi deosebit de dificila, in special in familie, din cauza orgoliului care nu iți va permite sa te lași convins de cei dragi sa devii mai bland sau mai binevoitor. Horoscop 13 aprilie…

- Horoscop 1 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 1 aprilie 2019 - Berbec: E destul de multa agitație și va fi greu sa te liniștești. In primul rand, va trebui sa te indepartezi de cei galagioși, dezordonați in gandire și in vorbire. Horoscop 1 aprilie 2019 - Taur: Descoperi…

- Horoscop 30 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 30 martie 2019 - Berbec: Te atrage ideea de a te apropia de un grup in care sa gasești persoane interesante, speciale, care te pot ajuta sa intri in contact cu informații noi. Horoscop 30 martie 2019 - Taur: Este mai bine sa…

- Horoscop 29 martie 2019. Citeste previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 martie 2019 - Berbec: Poate fi o zi destul de zgomotoasa, in care sa simți nevoia sa te retragi, pe fondul oboselii acumulate sau, pur și simplu, pentru ca alegi sa te ocupi de ceva frumos. Horoscop 29 martie 2019 - Taur:…

- Horoscop 26 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 26 martie 2019 - Berbec: Vei avea ocazia sa te refaci, sa iți recapeți vitalitatea și liniștea sufleteasca, daca vei dori acest lucru. Astazi incepe o perioada mai buna și pentru domeniul profesional. Horoscop 26 martie 2019…