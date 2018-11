Horoscop 27 noiembrie 2018 – Este o zi buna pentru a aborda chestiuni delicate BERBEC Luati o hotarare in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul. Un prieten v-ar putea solicita sprijinul intr-o problema de sanatate si ar fi bine sa nu va eschivati. Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara. Daca aveti de luat decizii importante, va puteti baza pe intuitie. TAUR S-ar putea sa fiti anuntat […] Horoscop 27 noiembrie 2018 – Este o zi buna pentru a aborda chestiuni delicate is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

